Dự kiến cơ cấu tổ chức trạm y tế xã

Hai nhóm vị trí: lãnh đạo và chuyên môn

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2023/TT-BYT, trong đó quy định lại cơ cấu tổ chức và vị trí việc làm tại trạm y tế xã, phường, đặc khu.

Theo dự thảo, cơ cấu tổ chức của trạm y tế được chia thành 2 nhóm chính gồm nhóm vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và nhóm vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ.

Ở nhóm lãnh đạo, quản lý, các vị trí bao gồm giám đốc trạm y tế, phó giám đốc và các chức danh quản lý như trưởng, phó các bộ phận chuyên môn, văn phòng, khoa hoặc điểm trạm. Đây là lực lượng chịu trách nhiệm điều hành, tổ chức hoạt động của trạm y tế trên địa bàn.

Việc xác định rõ các vị trí lãnh đạo nhằm làm cơ sở cho việc phân công, quản lý và vận hành hệ thống y tế cơ sở theo hướng thống nhất.

Mở rộng vị trí chuyên môn, bổ sung lĩnh vực mới

Đối với nhóm vị trí chuyên môn, nghiệp vụ, dự thảo liệt kê nhiều chức danh gắn với hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Cụ thể, các vị trí gồm bác sĩ khám chữa bệnh, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, dược, y tế công cộng và các kỹ thuật viên trong lĩnh vực xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, phục hồi chức năng.

Bên cạnh đó, dự thảo bổ sung một số vị trí như dinh dưỡng, công tác xã hội, tâm lý lâm sàng, kỹ thuật thiết bị y tế và dân số. Các vị trí này phản ánh yêu cầu mở rộng phạm vi hoạt động của trạm y tế, không chỉ dừng ở khám chữa bệnh mà còn bao gồm phòng bệnh, chăm sóc toàn diện và các yếu tố xã hội liên quan đến sức khỏe.

Danh mục vị trí việc làm được gắn với các bậc nghề nghiệp khác nhau, tương ứng với mức độ phức tạp của nhiệm vụ. Theo đó, bậc 1 là thực hiện công việc theo quy trình có sẵn; bậc 2 có thể làm việc độc lập; bậc 3 đảm nhận nhiệm vụ phân tích, xử lý tình huống; và bậc 4 giữ vai trò chủ trì, tổ chức thực hiện.

Việc phân chia theo bậc nghề nghiệp được sử dụng làm căn cứ bố trí, sử dụng và quản lý viên chức phù hợp với yêu cầu công việc tại trạm y tế.

Theo dự thảo, các quy định này sẽ thay thế phụ lục về vị trí việc làm tại Thông tư số 03/2023/TT-BYT, đồng thời là cơ sở để các địa phương xây dựng đề án vị trí việc làm, tổ chức nhân lực y tế cơ sở đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân . Thông tư dự kiến có hiệu lực từ ngày 15/8/2026.