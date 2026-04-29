Nghiên cứu đề xuất thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công 1 cấp

Ngày 29/4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo đề án và nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công (trung tâm) theo mô hình 1 cấp.

Theo tờ trình của UBND thành phố Đà Nẵng, đề án đã được Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chủ trương, bảo đảm phù hợp quy định trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Người dân làm thủ tục hành chính tại phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Việc xây dựng trung tâm nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Mô hình hướng tới hình thành đầu mối thống nhất trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính trên toàn địa bàn, tiến tới thực hiện thủ tục không phụ thuộc địa giới hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Đề án cũng đưa ra nhiều điểm mới của trung tâm theo mô hình 1 cấp như tinh giản biên chế, tập trung nguồn lực cho cấp xã, mở rộng điểm cung cấp dịch vụ. Việc tập trung đầu mối giúp tái cấu trúc quy trình, đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, hướng tới số hóa toàn bộ hồ sơ, giảm giấy tờ và hạn chế việc phải nộp lại hồ sơ nhiều lần.

Đề án đề xuất cơ chế “luồng xanh” cho doanh nghiệp nhằm ưu tiên xử lý nhanh các hồ sơ đủ điều kiện, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, cải thiện môi trường đầu tư.

Tại hội nghị, các đại biểu góp ý về tính khả thi, phương thức vận hành. Nhiều ý kiến nhấn mạnh cải cách hành chính cần lấy người dân làm trung tâm, thay vì đặt nặng yếu tố tổ chức bộ máy. Các địa phương đề nghị xác định rõ chức năng của trung tâm, chỉ thực hiện các thủ tục theo thẩm quyền, xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan.

Ngoài ra, mô hình nên thí điểm tại những địa bàn đủ điều kiện, có đánh giá, rút kinh nghiệm trước khi nhân rộng. Việc đánh giá cần dựa trên dữ liệu thực tiễn, số liệu minh chứng và bảo đảm khách quan.

Về lộ trình, các đại biểu cho rằng việc triển khai trong thời gian ngắn, phạm vi rộng có thể phát sinh khó khăn, do đó cần xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng địa phương, phân tích rõ điều kiện hạ tầng, mức độ tiếp cận công nghệ của từng nhóm đối tượng.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Lê Trí Thanh chủ trì hội nghị (Ảnh: Thái Cường).

Kết luận tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Lê Trí Thanh ghi nhận các ý kiến đóng góp, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu xuyên suốt của đề án là phục vụ người dân, doanh nghiệp hiệu quả hơn.

Theo ông Thanh, quy định hiện hành không bắt buộc áp dụng trung tâm theo mô hình 1 cấp, việc lựa chọn cần căn cứ đặc điểm từng địa phương. Trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng hệ thống dữ liệu liên thông, mô hình này được đánh giá phù hợp xu thế, song cần làm rõ thời điểm triển khai đã thực sự phù hợp hay chưa.

Ông Thanh yêu cầu cơ quan soạn thảo bổ sung cơ sở thực tiễn, phân tích hạn chế của trung tâm theo mô hình 2 cấp hiện nay, nghiên cứu kinh nghiệm từ các địa phương như Hà Nội, TPHCM để rút ra bài học phù hợp.

Về phương án triển khai, cần xác định rõ lựa chọn thí điểm hay áp dụng đồng loạt, nếu thí điểm phải bảo đảm tính đại diện vùng miền. Thời gian thực hiện cũng cần được tính toán phù hợp. Đồng thời, thành phố cần tiếp tục đầu tư đồng bộ hạ tầng, công nghệ để bảo đảm tính liên thông toàn hệ thống, kịp thời điều chỉnh những bất cập phát sinh.