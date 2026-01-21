Tập trung sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục, y tế

Tại Đại hội XIV của Đảng ngày 21/1, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trình bày tham luận về xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tổng kết thực tiễn, nhấn mạnh tầm nhìn chiến lược về cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, coi đây là chìa khóa để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trình bày tham luận tại Đại hội (Ảnh: TTXVN).

Chủ trương sắp xếp tinh gọn rất đúng, rất trúng, có ý nghĩa lịch sử

Tham luận của ông Bình cho thấy, hệ thống tổ chức các cơ quan Đảng, Nhà nước và MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến địa phương được tổ chức lại đồng bộ, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Kết thúc hoạt động mô hình Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng từ Trung ương đến địa phương; giảm 4 cơ quan Đảng Trung ương, 5 cơ quan Quốc hội, 5 bộ, 3 cơ quan thuộc Chính phủ, 13 tổng cục và tương đương, gần 1.500 đầu mối cấp vụ và hơn 4.800 đầu mối cấp phòng.

Giảm 29 tỉnh, thành phố, không tổ chức mô hình cấp huyện và giảm gần 700 huyện. Điều chỉnh sáp nhập từ hơn 10.000 xuống còn 3.321 xã, phường (giảm khoảng 6.700 xã, phường). Tinh giản gần 150.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thông qua chính sách hỗ trợ vượt trội.

Đến nay đã sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình mới, tổ chức lại hệ thống quân đội, công an ở địa phương, tòa án, viện kiểm sát, thanh tra, các cơ quan, đơn vị quản lý theo ngành dọc. Sắp xếp tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở địa phương đồng bộ với tổ chức hành chính.

Về hệ thống các quy định, ông Bình cho biết đã ban hành kịp thời, đồng bộ các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của MTTQ và các đoàn thể như các nghị quyết, kết luận, quy định, quyết định và trên 70 văn bản chỉ đạo các loại của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã ban hành các luật, nghị quyết có liên quan trực tiếp về sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính trong năm 2025.

Hệ thống các văn bản mới ban hành cơ bản bảo đảm đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý để thực hiện sắp xếp kịp thời, bảo đảm không trùng dẫm, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các cấp cơ sở. Việc này cũng bảo đảm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra các vấn đề phức tạp trước, trong và sau khi thực hiện sáp nhập, vận hành tổ chức bộ máy mới.

“Đây là một chủ trương rất đúng, rất trúng, có ý nghĩa lịch sử, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình ủng hộ, dư luận quốc tế đánh giá cao”, ông Bình nhấn mạnh khi nhìn lại hơn 1 năm thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định việc sắp xếp tinh gọn không chỉ giảm số lượng về tổ chức, đơn vị, giảm biên chế, giảm kinh phí chi thường xuyên mà quan trọng hơn đã nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy, giảm tầng nấc trung gian, phân cấp phân quyền được đẩy mạnh theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Từ những kết quả, thành tựu đó, ông Bình nêu ra một số bài học kinh nghiệm. Trước hết cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, quyết liệt của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp, đặc biệt là vai trò của Tổng Bí thư trong chỉ đạo định hướng, thúc đẩy truyền cảm hứng và thực sự là một “tổng công trình sư” của cuộc cách mạng.

Kiên định, giữ vững các nguyên tắc của Đảng, thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, tập trung giải quyết những nút thắt, vướng mắc, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nguồn lực thực hiện.

Đi liền với đó phải làm tốt công tác dự báo trên cơ sở tổng kết thực tiễn, bám sát bối cảnh trong nước, quốc tế, nhất là dự báo về những khó khăn, thách thức. Thống nhất trong nhận thức và hành động, đoàn kết cao trong toàn hệ thống chính trị. Tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám vượt qua khó khăn, thách thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, qua đó phát huy trách nhiệm, nỗ lực vượt lên chính mình, theo ông Bình.

Theo ông Bình, công tác tổ chức triển khai thực hiện được nghiêm túc, quyết liệt với tinh thần trách nhiệm cao nhất, có sự chủ động, triển khai từ trên xuống dưới; không chủ quan nóng vội nhưng cũng không cầu toàn với phương châm vừa làm vừa rút kinh nghiệm, kịp thời chuyển đổi trạng thái từ “vừa chạy vừa xếp hàng” sang “thẳng hàng lối thông, đồng lòng cùng tiến”.

Sự chủ động kịp thời định hướng thông tin tuyên truyền, công khai minh bạch đầy đủ các chủ trương, đường lối, chính sách mới và làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân cũng được ông Bình nhắc tới.

Các văn kiện Đại hội XIV của Đảng là nội dung trọng tâm được thảo luận trong phiên làm việc tại hội trường ngày 21/1 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức bên trong của các đơn vị

Từ các bài học kinh nghiệm trên, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương xác định rõ cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính mới đạt được những kết quả là bước đầu. Nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới hết sức quan trọng và cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, ông Bình khẳng định phải tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước phù hợp với mô hình tổ chức mới, xác định rõ chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức trong từng cơ quan đơn vị, bảo đảm hoạt động thông suốt, đồng bộ, nhịp nhàng.

Đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả phân cấp phân quyền giữa Trung ương và địa phương theo hướng nâng cao năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm của địa phương. Vận hành tổ chức bộ máy mới thông suốt, đồng bộ, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Đáng chú ý, tham luận của lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương thông tin, sẽ tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức bên trong của các cơ quan đơn vị, đẩy mạnh chuyển đổi số, quản lý và sử dụng trụ sở, tài sản sau sắp xếp phù hợp với thực tế, tránh lãng phí.

Tập trung sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, trường học, cơ sở giáo dục, y tế, doanh nghiệp nhà nước theo đúng định hướng của Trung ương. Đồng thời hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ, đồng thời đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, đổi mới nhận thức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở.

Hoàn thiện cơ chế chính sách thu hút, trọng dụng và phát huy người có tài năng; rà soát xây dựng hoàn thiện vị trí việc làm và giao biên chế phù hợp cho giai đoạn 2026-2031.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng với quyết tâm nỗ lực của cả hệ thống chính trị, chắc chắn tổ chức bộ máy theo mô hình mới sẽ tiếp tục hoàn thiện và triển khai vận hành hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.