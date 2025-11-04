Tổ công tác đặc biệt chỉ ra loạt bất cập trong xử lý hồ sơ trực tuyến

Tổ công tác đặc biệt về kiểm tra công vụ trong hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn TPHCM (gọi tắt là Tổ công tác) do UBND Thành phố thành lập, gồm 33 thành viên do ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, làm tổ trưởng.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ TPHCM, tính đến ngày 30/10, Tổ công tác đã kiểm tra 20 xã, phường tại cả ba khu vực (TPHCM cũ, Bình Dương cũ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện vẫn còn nhiều khó khăn trong việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ trực tuyến ở cấp xã, cụ thể là: Việc tiếp nhận hồ sơ phi địa giới hành chính còn thiếu một đầu mối hỗ trợ thống nhất; một số thủ tục phi địa giới hành chính chưa thể hiện trên hệ thống; dữ liệu thiếu đồng bộ, hạn chế trong thanh toán điện tử và thiếu hướng dẫn thống nhất cho cán bộ thực hiện.

TPHCM trang bị đủ các thiết bị, phương tiện nhưng hạ tầng công nghệ thông tin và bảo mật hệ thống thông tin chưa đảm bảo (Ảnh minh họa: Tùng Nguyên).

Từ đó, Tổ công tác kiến nghị thành phố giao các sở, ngành tăng cường tập huấn công nghệ thông tin cho công chức cấp xã, nâng cấp hệ thống dịch vụ công và đồng bộ dữ liệu các ngành.

Đồng thời, Tổ công tác còn đề nghị bổ sung trang thiết bị, đường truyền, phần mềm chuyên ngành và hoàn thiện vận hành Cổng 1022 để nâng cao hiệu quả phục vụ người dân tại các trung tâm phục vụ hành chính công.

Theo Sở Nội vụ, hiện 100% trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã đã được trang bị các thiết bị, phương tiện như máy tính, máy in… Tuy nhiên, hạ tầng công nghệ thông tin và bảo mật hệ thống thông tin chưa đảm bảo theo hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ.

Bên cạnh đó, Cổng dịch vụ công quốc gia cơ bản đảm bảo, tuy nhiên, trong những thời gian cao điểm vẫn còn một số hồ sơ trực tuyến bị lỗi đồng bộ, hồ sơ bị treo trên hệ thống gây ảnh hưởng đến thời gian xử lý.

Ngoài Tổ công tác, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06 của TPHCM cũng đã tiến hành kiểm tra 6 đơn vị (4 sở và 2 UBND phường). Kết quả kiểm tra hầu hết các đơn vị giải quyết hồ sơ đúng hạn. Tuy nhiên, số liệu hồ sơ quá hạn trên Cổng Dịch vụ công quốc gia vẫn cao do lỗi đồng bộ, thao tác chậm và hệ thống chưa ổn định.

Đoàn kiểm tra cũng phát hiện một số xã, phường chưa nắm bắt kịp chỉ đạo của UBND Thành phố và hướng dẫn của Sở Nội vụ. Đoàn đã đề nghị các địa phương này tăng cường cập nhật, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ.

Theo đánh giá của Sở Nội vụ, một số phường, xã chưa chủ động cập nhật, triển khai hướng dẫn của Thành phố, còn tâm lý trông chờ, thiếu tính sáng tạo và tự chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Báo cáo của Sở Nội vụ TPHCM cho biết, tổng số hồ sơ ghi nhận trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố từ ngày 1/7 đến ngày 7/10 là 1.363.554 hồ sơ; trong đó tỉ lệ giải quyết đúng hạn đạt hơn 94%, trễ hạn là gần 6%, Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến là 790.853 hồ sơ, đạt 58%.

Chỉ tính riêng cấp xã đã tiếp nhận 923.465 hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố; trong đó, giải quyết đúng hạn đạt 99,18%, trễ hạn là 0,82%.

Ngoài ra, trên Cổng dịch vụ công Quốc gia về thủ tục hành chính, thành phố cũng tiếp nhận 12.391 phản ánh, kiến nghị; đã xử lý 11.638 phản ánh, kiến nghị.