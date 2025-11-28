Đề nghị làm rõ cách bố trí cấp phó các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã

Tỉnh Tuyên Quang kiến nghị Trung ương xem xét, hướng dẫn cụ thể việc xác định cấp phó các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã là chức danh lãnh đạo chuyên trách hay kiêm nhiệm, do có điểm chưa thống nhất giữa các quy định hiện hành liên quan đến cơ cấu lãnh đạo và biên chế tại cấp xã.

Theo nội dung tỉnh nêu, Khoản 2, Điều 3 Quy định 368-QĐ/TW ngày 8/9/2025 của Bộ Chính trị quy định chỉ xem xét, sắp xếp đưa vào Danh mục các chức danh, chức vụ lãnh đạo chuyên trách, không sắp xếp các chức danh kiêm nhiệm.

Tại Danh mục kèm theo Quy định này, cấp phó của các tổ chức chính trị - xã hội xã, phường, đặc khu được xếp ở bậc 10, nhóm IV. Việc xếp như vậy khiến địa phương băn khoăn liệu cấp phó đoàn thể cấp xã có phải là vị trí lãnh đạo chuyên trách hay không.

Trong khi đó, tại Khoản 3, Điều 1 Quy định số 301-QĐ/TW ngày 9/6/2025 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp xã lại quy định: cán bộ, công chức, viên chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được bố trí kiêm nhiệm cấp phó của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, đặc khu. Quy định này nêu rõ cấp phó đoàn thể không phải chuyên trách, mà được bố trí theo hướng kiêm nhiệm.

Tuyên Quang cho rằng giữa 2 quy định phát sinh sự không đồng nhất. Bất cập càng thể hiện rõ tại Khoản 4, Điều 2 Quy định 301-QĐ/TW, trong đó xác định biên chế của Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã định hướng khoảng 8-10 biên chế, gồm chủ tịch, phó chủ tịch và công chức giúp việc.

Nếu cấp phó các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã được coi là chức danh lãnh đạo chuyên trách, sẽ dẫn đến tình trạng cán bộ kiêm nhiệm hiện nay nằm trong biên chế Mặt trận Tổ quốc cấp xã, không đúng cơ cấu biên chế theo Quy định 301.

Ví dụ được địa phương nêu là Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã đang kiêm Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ - trường hợp này nếu áp dụng theo hướng chuyên trách sẽ không còn phù hợp với định mức biên chế được giao.

Từ những mâu thuẫn trên, Tuyên Quang đề nghị Trung ương có hướng dẫn chính thức để các địa phương thống nhất thực hiện, tránh lúng túng trong khâu bố trí nhân sự và đảm bảo tuân thủ đúng quy định về tổ chức bộ máy, cơ cấu biên chế.

Trả lời kiến nghị này, Ban Tổ chức Trung ương dẫn lại các quy định tại Quy định số 301-QĐ/TW của Ban Bí thư, khẳng định chủ trương bố trí cấp phó các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã theo hướng kiêm nhiệm.

Theo Khoản 3, Điều 2 Quy định 301, cấp phó các đoàn thể được bố trí từ cán bộ, công chức, viên chức của cấp xã hoặc người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Bên cạnh đó, Khoản 4, Điều 2 của Quy định này cũng quy định biên chế Cơ quan Mặt trận Tổ quốc cấp xã khoảng 8-10 người; trước mắt có thể bố trí nhiều hơn (bao gồm cán bộ đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể của huyện, xã hiện có, hoặc một số cán bộ cấp tỉnh) nhưng tối đa sau 5 năm phải thực hiện đúng số lượng theo quy định.

Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các địa phương, trong đó có Tuyên Quang, thực hiện bố trí cấp phó kiêm nhiệm theo đúng tinh thần Quy định 301-QĐ/TW; đồng thời tổ chức sắp xếp cơ cấu nhân sự, biên chế tại cấp xã phù hợp quy định hiện hành và tình hình thực tế.