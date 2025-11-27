Chi tiết tiêu chuẩn và điều kiện tiếp nhận công chức

Ông Hào làm việc tại tỉnh Tây Ninh, đăng ký tiếp nhận vào làm công chức theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 13 Nghị định số 170/2025/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 170). Ông đáp ứng đầy đủ về thời gian công tác trên 5 năm, văn bằng chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm đề nghị được tiếp nhận. Tuy nhiên, đơn vị mà ông nộp hồ sơ yêu cầu thêm điều kiện là bằng cấp đại học phải trên 5 năm.

Ông Hào hỏi: “Yêu cầu về bằng cấp đại học trên 5 năm có đúng quy định hay không? Có văn bản nào hướng dẫn về nội dung này hay không?”.

Trả lời câu hỏi của ông Hào, Bộ Nội vụ cho biết: “Về tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận vào làm công chức đã được quy định cụ thể tại Khoản 3 Điều 13 Nghị định 170 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức”.

Trường hợp ông Hào hỏi được quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 13. Căn cứ quy định này, Bộ Nội vụ cho biết: “Người tiếp nhận vào công chức ở vị trí việc làm xếp ngạch chuyên viên phải có trình độ đại học 5 năm trở lên và làm công việc có yêu cầu trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với công việc, vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận”.

Ông Trường làm việc tại tỉnh Lào Cai. Ông là viên chức được biên chế từ tháng 7/2024 nhưng đã là lao động hợp đồng (trong chỉ tiêu biên chế của đơn vị), làm việc chính thức từ tháng 3/2019. Trong thời gian này, ông Trường có đóng BHXH bắt buộc.

Ông Trường hỏi: “Chiếu theo quy định tại Nghị định 170 thì tôi có đủ điều kiện để xét tiếp nhận làm công chức ở đúng vị trí chuyên môn hay không?”.

Xét thấy thời gian làm viên chức của ông Trường chỉ là hơn 1 năm, Bộ Nội vụ cho biết: “Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 13 Nghị định 170 thì thời gian làm viên chức của ông chưa đủ điều kiện để tiếp nhận vào làm công chức”.

Người được xét tiếp nhận vào làm công chức phải đúng đối tượng, đủ tiêu chuẩn, đạt điều kiện theo quy định (Ảnh minh họa: Tùng Nguyên).

Ông Tùng làm việc tại TP Hải Phòng lại có câu hỏi về tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận vào làm công chức đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã trước ngày 1/7/2025. Theo quy định tại Nghị định 170 đối tượng này phải đủ 5 năm công tác trở lên và có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc ở vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận.

Ông Tùng hỏi: “Đối với cán bộ không chuyên trách có thông báo điều động của UBND xã về hỗ trợ tại công việc ở vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận đủ thời hạn 5 năm thì có đủ điều kiện xét tuyển hay không?”.

Trả lời ông Tùng, Bộ Nội vụ cho biết tiêu chuẩn và điều kiện tiếp nhận công chức đã được quy định rõ tại Khoản 3 Điều 13 Nghị định 170.

Theo đó, căn cứ vào tỷ lệ công chức cần bố trí theo từng vị trí việc làm trong cơ quan sử dụng công chức, chỉ tiêu biên chế được giao và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hoặc người đứng đầu cơ quan quản lý xem xét, tiếp nhận vào làm công chức đối với các trường hợp đúng đối tượng, đủ tiêu chuẩn, đạt điều kiện theo quy định.

Căn cứ vào quy định trên, nếu ông Tùng xét thấy mình đúng đối tượng, đủ tiêu chuẩn, đạt điều kiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Nghị định 170 thì trao đổi với cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức nơi dự tuyển để được giải quyết.