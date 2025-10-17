Biệt phái 46 cán bộ sở, ngành về hỗ trợ cấp xã

Ngày 17/10, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi, 8 sở, ngành của tỉnh này đã biệt phái 46 công chức, viên chức về các xã, phường để hỗ trợ công tác chuyên môn. Việc này nhằm tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Sở Y tế có 22 công chức, viên chức được biệt phái về hỗ trợ các xã, phường.

Sở Nông nghiệp và Môi trường biệt phái 9 người, Sở Xây dựng 5 người, Sở Nội vụ 4 người, Văn phòng UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh mỗi đơn vị 2 người.

Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Giáo dục và Đào tạo mỗi đơn vị biệt phái 1 người.

Sự hỗ trợ của công chức, viên chức từ các sở, ngành giúp hoạt động chuyên môn của cấp xã đạt kết quả tốt hơn (Ảnh: Quốc Triều).

Cùng với biệt phái công chức, viên chức về cơ sở, nhiều sở, ngành của tỉnh còn ban hành kế hoạch triển khai, tổ chức các hội nghị trực tuyến, công bố đường dây nóng, thành lập các nhóm Zalo để kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cấp xã.

Liên quan đến công tác này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng yêu cầu các sở, ngành ưu tiên biệt phái cán bộ, công chức về những địa phương có đề nghị hỗ trợ, địa phương có công trình trọng điểm quốc gia hoặc của tỉnh.

