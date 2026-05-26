Tìm thấy hài cốt 2 liệt sỹ còn tương đối nguyên vẹn hình hài

Ngày 26/5, ông Nguyễn Thế Đức, Bí thư Đảng ủy xã Thu Bồn, Đà Nẵng, cho biết xã đã tổ chức lễ truy điệu và an táng 2 hài cốt liệt sỹ được phát hiện, quy tập tại thôn Cổ Châu, xã Thu Bồn.

Theo ông Đức, nằm trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ do Ban Chỉ đạo quốc gia phát động, trong các ngày 19-21/5, Ban Chỉ huy Quân sự xã Thu Bồn phối hợp cùng các lực lượng liên quan rà soát, tìm kiếm tại các vị trí nghi có hài cốt liệt sỹ trên địa bàn.

Đảng ủy, UBND xã Thu Bồn, Đà Nẵng tổ chức truy điệu và an táng 2 liệt sỹ chưa xác định danh tính (Ảnh: Đảng ủy xã Thu Bồn).

Kết quả, lực lượng chức năng xã Thu Bồn đã tìm kiếm được 3 vị trí xác định là hài cốt liệt sỹ và đã tổ chức quy tập được 2 hài cốt liệt sỹ đúng theo quy trình.

Vị trí thứ nhất tại một bãi đất trống thuộc thôn Cổ Châu, lực lượng chức năng xã Thu Bồn đào sâu khoảng 1,5m, rộng 5m. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một hài cốt liệt sỹ với các di vật kèm theo gồm vải dù, xương và hình hài còn tương đối nguyên vẹn.

Tại vị trí thứ 2 là vườn keo lá tràm của người dân thôn Cổ Châu, lực lượng chức năng cũng đào sâu khoảng 1,5m, rộng 5m và phát hiện hài cốt liệt sỹ với di vật kèm theo gồm miếng áo mưa, xương và hình hài còn tương đối nguyên vẹn.

Tại vị trí thứ 3 tại góc vườn nhà dân, lực lượng chức năng đã khai quật nhưng không phát hiện hài cốt liệt sỹ hay di vật.

Bí thư Đảng ủy xã Thu Bồn cho biết lực lượng chức năng của xã đã tổ chức truy điệu và an táng 2 liệt sỹ tại nghĩa trang của xã, bảo đảm trang nghiêm và trách nhiệm.

Sau khi an táng các liệt sỹ tại nghĩa trang, chính quyền xã Thu Bồn tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh danh tính để đưa các liệt sỹ này về quê hương, gia đình và người thân.