Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ truy điệu, an táng 28 liệt sỹ

Sáng 23/5, tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9 (phường Đông Hà), tỉnh Quảng Trị trọng thể tổ chức lễ truy điệu và an táng 28 hài cốt liệt sỹ là chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào, vừa được quy tập, đưa trở về Việt Nam.

Tham dự lễ truy điệu và an táng liệt sỹ có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, lãnh đạo thành phố Hà Nội, tỉnh Quảng Trị, đại diện 2 tỉnh Savannakhet và Khăm Muồn (Lào) cùng lực lượng vũ trang và đoàn viên, thanh niên.

Trước lễ truy điệu, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương thực hiện nghi thức thỉnh chuông tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9.

Thủ tướng Lê Minh Hưng viếng các liệt sỹ do Đội quy tập hài cốt liệt sỹ 584 và 589, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tìm kiếm, cất bốc được trong mùa khô 2025-2026 tại 2 tỉnh Savannakhet và Khăm Muồn.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình thành kính thi lễ trước 28 hài cốt liệt sỹ chuẩn bị được truy điệu trước tượng đài trung tâm Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, lực lượng vũ trang và đại biểu 2 tỉnh Savannakhet và Khăm Muồn (Lào) nghiêm cẩn trong lễ viếng các liệt sỹ mới được quy tập.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo nhấn mạnh, trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, biết bao thế hệ người Việt Nam với tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí kiên cường bất khuất và lòng dũng cảm đã hiến dâng cả tính mạng, công sức của mình để gìn giữ độc lập tự do và thống nhất Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các bộ tộc Lào và Đội quy tập hài cốt liệt sỹ 584, 589 tỉnh Quảng Trị đã vượt mọi khó khăn để tìm kiếm, cất bốc, đưa hài cốt các liệt sỹ trở về đất mẹ.

“Sự hy sinh của các anh là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là minh chứng nổi bật của tình đoàn kết đặc biệt vĩ đại, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào, là khúc tráng ca bất tử của lòng dũng cảm, đức hy sinh và tinh thần quốc tế vô sản”, ông Bảo nêu trong diễn văn.

Đội tiêu binh danh dự đón các hài cốt các liệt sỹ đến khu vực an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thượng tướng Phạm Hoài Nam trong lễ di quan các hài cốt liệt sỹ về khu vực an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cùng Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong cùng hộ tống, đưa hài cốt các liệt sỹ về khu vực an táng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu tham dự buổi lễ dâng hương tri ân tại khu vực an táng ở Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, các đại biểu thành kính trong phút mặc niệm, tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng, liệt sỹ, tiễn đưa các anh về an nghỉ trong lòng đất mẹ.

Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9 tọa lạc tại phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, là nơi yên nghỉ của hơn một vạn anh hùng, liệt sỹ là bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích và thanh niên xung phong đã chiến đấu và hy sinh trên tuyến đường 9 và mặt trận Lào.