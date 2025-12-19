Xã rộng gấp 5, công chức quá tải, xác định biên chế sao 5 năm tới?

Bộ Nội vụ nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Long do Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội chuyển đến. Theo đó, cử tri phản ánh sau khi sáp nhập từ 5 xã, xã Ba Tri hiện có địa bàn rộng gấp 5 lần.

Dân cư và số hộ dân tăng rất nhiều. Cấp xã phải tiếp nhận số lượng hồ sơ rất lớn. Điều này gây quá tải cho công chức, nhiều người phải làm việc ngoài giờ.

Cử tri kiến nghị xem xét tăng biên chế cán bộ, công chức cấp xã, phường, đặc biệt quan tâm biên chế đối với các xã trung tâm và các địa phương có địa bàn rộng lớn.

Bên cạnh đó, cử tri còn nêu, Nghị định số 150/2025/NĐ-CP quy định cấp phó của người đứng đầu phòng thuộc UBND xã là người giúp trưởng phòng chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công.

Mỗi phòng được bố trí 1 phó trưởng phòng, khi trưởng phòng vắng mặt. Cử tri cho rằng việc quy định số lượng cấp phó như trên là rất mỏng và sẽ không đảm bảo phụ trách được hết các chức năng, nhiệm vụ của phòng theo quy định.

Bộ Nội vụ đang xây dựng biên chế cho giai đoạn tới (Ảnh minh họa: Hoàng Hải).

Về nội dung này, Bộ Nội vụ cho biết, theo Công văn số 03/CV-BCĐ, Công văn số 09/CV-BCĐ và thực hiện Kết luận số 163-KL/TW3, Kết luận số 174-KL/TW4, Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy đã chủ động quyết định, bố trí biên chế làm việc tại các cơ quan thuộc khối chính quyền và đảng, đoàn thể ở địa phương trong tổng số biên chế được giao.

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương dự thảo báo cáo đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031 của các bộ, ngành, địa phương để báo cáo Bộ Chính trị.

Trong đó, các cơ quan đề xuất nguyên tắc, dự kiến phương án xác định nhu cầu biên chế giai đoạn 2026-2031 tại các xã trên cơ sở bố trí công chức theo cơ cấu vị trí việc làm. Việc này có điều chỉnh theo tiêu chí về dân số, yếu tố đặc thù như miền núi, vùng cao.

Sau khi biên chế giai đoạn 2026 - 2031 được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Bộ Nội vụ đề nghị tỉnh Vĩnh Long tiếp tục căn cứ vào các tiêu chí vị trí việc làm và khối lượng số biên chế công chức được cấp có thẩm quyền giao giai đoạn 2026 - 2031.

Liên quan đến số lượng cấp phó của phòng chuyên môn thuộc UBND xã, tại Nghị quyết số 332/NQ-CP, Chính phủ đã quy định phòng chuyên môn và tương đương, Trung tâm phục vụ hành chính công thuộc UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được bố trí bình quân 2 cấp phó.

Nội dung này giao UBND xã quyết định cụ thể số lượng cấp phó của phòng chuyên môn và tương đương, Trung tâm phục vụ hành chính công thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm không vượt quá tổng số lượng cấp phó theo quyết định của cấp có thẩm quyền.