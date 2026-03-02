Tiêu chí lập tổ bảo vệ an ninh ở tỉnh có bờ biển dài nhất nước

Ngày 1/3, lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa xác nhận cơ quan này đã thông qua nghị quyết quy định tiêu chí thành lập tổ bảo vệ an ninh, trật tự; số lượng thành viên và mức chi đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Theo nghị quyết, mỗi thôn, tổ dân phố thuộc xã, phường, đặc khu của tỉnh Khánh Hòa đều được thành lập một tổ bảo vệ an ninh, trật tự. Mỗi tổ gồm 1 tổ trưởng, 1 tổ phó và các tổ viên.

Khánh Hòa ban hành tiêu chí thành lập tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại các địa phương trên toàn tỉnh (Ảnh minh họa: Trung Thi).

Về số lượng, tùy theo đặc điểm địa bàn và quy mô dân số, mỗi tổ được bố trí từ 3 đến 5 người. Tổ trưởng được hưởng 2,34 triệu đồng/tháng; tổ phó 1,872 triệu đồng và tổ viên 1,638 triệu đồng.

Ngoài ra, khi làm nhiệm vụ từ đủ 4 giờ trở lên trong khung giờ từ 22h ngày hôm trước đến 6h ngày hôm sau, hoặc vào ngày nghỉ, ngày lễ theo kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự và tuần tra được cấp có thẩm quyền phê duyệt, mỗi người được bồi dưỡng 100.000 đồng/ngày (đêm).

Khi thực hiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật về lao động, mức bồi dưỡng là 20.000 đồng/người/ngày và không quá 10 ngày/người/tháng theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Trường hợp được điều động, huy động hoặc cử đi làm nhiệm vụ ngoài địa bàn phụ trách, lực lượng này được hỗ trợ phương tiện đi lại, ăn, nghỉ trong thời gian thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, các thành viên còn được hỗ trợ bảo hiểm y tế, tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và các khoản hỗ trợ khi ốm đau, bị thương, tai nạn hoặc tử vong trong khi làm nhiệm vụ. Kinh phí thực hiện các chế độ trên được bảo đảm từ ngân sách nhà nước theo phân cấp.

Tháng 7/2025, tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Ninh Thuận hợp nhất, lấy tên là tỉnh Khánh Hòa. Sau hợp nhất, tỉnh Khánh Hòa mới trở thành địa phương có đường bờ biển dài nhất cả nước, với gần 500km (Khánh Hòa 385km, Ninh Thuận 105km).