Tiếp nhận viên chức vào làm công chức các sở, ngành của Đà Nẵng

Nhằm đáp ứng yêu cầu công việc cấp thiết, UBND thành phố Đà Nẵng đã thông tin về việc tiếp nhận viên chức vào làm công chức tại các sở, ban, ngành. Động thái này được thực hiện trong bối cảnh thành phố đang chờ Trung ương giao biên chế chính thức.

Theo UBND thành phố, việc tiếp nhận này nhằm giải quyết các công việc theo đề xuất của các cơ quan, đơn vị. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được yêu cầu chủ động lựa chọn, tiếp nhận viên chức trên cơ sở định biên hiện có, đồng thời phải chịu trách nhiệm thực hiện việc tinh giản biên chế.

Thành phố Đà Nẵng thông báo tiếp nhận viên chức vào làm công chức tại các sở, ban, ngành trong thời gian chờ Trung ương giao biên chế chính thức (Ảnh: Công Bính).

Thành phố cũng đưa ra quy định trường hợp sau khi Trung ương giao biên chế chính thức mà định biên được giao thấp hơn số lượng công chức hiện có, các cơ quan, đơn vị phải thực hiện tinh giản theo quy định.

Đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn tiếp nhận vào làm công chức sẽ tuân thủ Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị rà soát kỹ lưỡng, chịu trách nhiệm tuyển chọn nhân sự đáp ứng các điều kiện về tiêu chuẩn, năng lực phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

Đặc biệt, thành phố ưu tiên tiếp nhận các trường hợp học viên đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố; đối tượng được tiếp nhận theo chính sách thu hút của thành phố; đối tượng có trình độ tiến sĩ và tương đương; đối tượng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên.

Bên cạnh đó, cán bộ có năng lực trong công tác, có 3 năm công tác liên tiếp gần nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có ít nhất một năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở trở lên, được quy hoạch vào chức danh lãnh đạo, quản lý.

Cán bộ có thâm niên công tác và kinh nghiệm phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển lâu năm hơn, trong đó có 3 năm công tác liên tiếp gần nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cũng được ưu tiên.

Khi tiếp nhận, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải công khai tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận và lựa chọn đối tượng đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện cũng như các đối tượng ưu tiên theo quy định.

Sau khi Trung ương có quy định giao chính thức biên chế giai đoạn 2026-2031, Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND thành phố hướng dẫn các cơ quan, đơn vị cân đối, xác định tỷ lệ biên chế phù hợp giữa các hình thức thi tuyển, xét tuyển và tiếp nhận vào làm công chức khi thực hiện tuyển dụng.