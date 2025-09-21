Đề nghị rà soát, chi trả chế độ gần 1900 người không chuyên trách cấp xã

Ngày 20/9, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai, thông tin đến nay chỉ mới có hơn 100 trường hợp người hoạt động không chuyên trách cấp xã được giải quyết chế độ theo Nghị định 154.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai, sau sáp nhập, tỉnh có hơn 4.100 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Trong đó gần 2.000 người đã đề nghị giải quyết chế độ, chính sách; số còn lại còn lại được bố trí công việc tại thôn, tổ dân phố, các hội đoàn thể xã.

Như vậy, tính đến thời điểm này vẫn còn gần 1900 người hoạt động không chuyên trách cấp xã đang chờ được giải quyết chế độ.

Hầu hết người hoạt động không chuyên trách cấp xã ở Gia Lai chưa nhận được chế độ do việc xác định được thời gian công tác, mức chi trả gặp khó khăn (Ảnh: Doãn Công).

Thời gian qua, Sở Nội vụ đã có nhiều văn bản hướng dẫn các địa phương. Tuy nhiên, vướng mắc lớn nhất hiện nay là xác định thời gian công tác và mức chi trả. Do vậy, đến nay sở mới trình UBND tỉnh phê duyệt chi trả được hơn 100 trường hợp.

“Sở đã thành lập tổ công tác phối hợp các địa phương tập trung hoàn thiện hồ sơ trong tháng 9. Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ, đơn vị sẽ trình UBND tỉnh phê duyệt để chi trả sớm đối với nhóm đối tượng này”, đại diện Sở Nội vụ cho hay.

Trước đó, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các xã, phường tập trung rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ giải quyết chế độ, chính sách nghỉ việc đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Theo đó, đối với các địa phương chưa gửi văn bản đề nghị giải quyết chế độ, chính sách, tỉnh Gia Lai yêu cầu khẩn trương rà soát đối với những trường hợp có nguyện vọng nghỉ ngay khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gửi hồ sơ về Sở Nội vụ trước 18/9 để thẩm định.

Đối với các địa phương đã gửi hồ sơ, lãnh đạo tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở Nội vụ tiếp tục rà soát, hướng dẫn để hoàn thiện theo quy định, đảm bảo hoàn thành trước ngày 30/9.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu các xã, phường phải chịu trách nhiệm trong việc xác định đúng đối tượng tinh giản biên chế thuộc thẩm quyền, cũng như tiến độ giải quyết chế độ, chính sách với các hồ sơ đủ điều kiện.

Sở Nội vụ được giao nhiệm vụ thẩm định hồ sơ, kịp thời tổng hợp danh sách các trường hợp đủ điều kiện, gửi Sở Tài chính thẩm định dự toán kinh phí theo quy định.