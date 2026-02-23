Công an làm việc xuyên Tết, giải quyết hàng trăm hồ sơ cho người dân

Ngày 23/2, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, trong đợt cao điểm đầu năm Bính Ngọ 2026, lực lượng công an các xã, phường trên địa bàn đã chủ động làm việc xuyên Tết để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Tại phường Đông Quang, xác định dịp nghỉ Tết là “thời điểm vàng” để thu nhận hồ sơ, cấp căn cước và kích hoạt định danh điện tử cho công dân, đặc biệt là những người đi làm ăn, công tác xa quê trở về, từ mùng 1 đến mùng 5 Tết, lực lượng Công an phường đã chủ động triển khai kế hoạch tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Công tác tiếp nhận, giải quyết các loại thủ tục hành chính được xử lý nhanh gọn cho người dân (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Đại úy Lê Đình Sơn, Tổ Cảnh sát khu vực Công an phường Đông Quang, cho biết đơn vị luôn duy trì một tổ công tác để tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý hồ sơ cấp căn cước, kích hoạt định danh điện tử.

Qua đó, lực lượng chức năng đã làm căn cước cho 83 công dân đi làm ăn xa trở về quê ăn Tết và kích hoạt định danh điện tử cho 52 trường hợp khác.

Việc chủ động hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính trong dịp đầu năm mới đã tạo thuận lợi và nhận được sự hài lòng từ người dân.

Ông Vũ Văn Thanh, trú tại phường Đông Quang cho biết tranh thủ những ngày đầu xuân năm mới, ông cùng các con, cháu đến Công an phường làm căn cước và kích hoạt định danh điện tử.

Người dân phường Đông Quang đến để làm thủ tục cấp căn cước và kích hoạt định danh điện tử mức độ 2 vào dịp Tết (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Ông Thanh chia sẻ: “Những ngày nghỉ Tết, các con mới được nghỉ làm, các cháu được nghỉ học nên mới có thời gian đi làm căn cước. Dù là ngày nghỉ, các đồng chí công an vẫn bố trí cán bộ tiếp nhận, hướng dẫn chúng tôi nhiệt tình, trách nhiệm, nên thủ tục của gia đình được giải quyết nhanh chóng, thuận tiện”.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, việc duy trì giải quyết thủ tục hành chính xuyên Tết không chỉ giúp hạn chế tình trạng tồn đọng hồ sơ sau kỳ nghỉ, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân: bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ.