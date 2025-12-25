Tiếp tục rà soát, điều động cán bộ xã

Ngày 25/12, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành công văn chỉ đạo về việc tiếp tục rà soát và bố trí công chức cấp xã. Mục tiêu là đảm bảo sự phù hợp với định mức biên chế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.

UBND thành phố yêu cầu các xã, phường có số lượng cán bộ, công chức vượt định mức biên chế được giao phải chủ động báo cáo. Các xã, phường có số lượng cán bộ, công chức thấp hơn định mức cũng cần báo cáo Đảng ủy và UBND địa phương.

Thành phố Đà Nẵng sẽ điều động cán bộ từ xã, phường cao hơn định mức đến các địa phương còn thiếu (Ảnh: Công Bính).

Trên cơ sở các báo cáo này, ngành chức năng sẽ quyết định điều động ít nhất 1-2 công chức từ các xã, phường thừa biên chế đến làm việc tại các xã, phường thiếu biên chế trên cùng địa bàn hoặc các xã, phường lân cận. Thời gian điều động dự kiến là 12 tháng.

UBND thành phố cũng nhấn mạnh, ngoài các địa bàn và vị trí việc làm đã được Sở Nội vụ cung cấp, các xã, phường có thể đề xuất và quyết định điều động đến các địa bàn và vị trí việc làm khác đang có nhu cầu nhân sự. Thời hạn hoàn thành việc rà soát và điều động là trước ngày 30/12.

Ban Thường vụ Đảng ủy và UBND các xã, phường được giao trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy và UBND thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ này.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng được yêu cầu khẩn trương triển khai để đảm bảo tiến độ và chất lượng công tác sắp xếp, bố trí đội ngũ công chức cấp xã.

Theo thống kê, hiện tại nhiều phường có số lượng biên chế vượt định mức như Hải Châu thừa 28 biên chế, Thanh Khê thừa 27 biên chế, Hòa Cường thừa 17 biên chế và Ngũ Hành Sơn thừa 23 biên chế.

Ngược lại, một số phường đang thiếu hụt nhân sự như Hòa Khánh thiếu 20 cán bộ ở nhiều lĩnh vực, Liên Chiểu thiếu 19 người, Hải Vân thiếu 7 người, Sơn Trà thiếu 5 người.