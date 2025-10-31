Hơn 6.300 cán bộ, công chức TPHCM rời khu vực công

Theo báo cáo của Sở Nội vụ TPHCM, tính đến ngày 1/10, Sở Nội vụ đã tham mưu giải quyết cho 6.332 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP).

Trong 6.332 trường hợp trên có 1.057 trường hợp thuộc khối Đảng, đoàn thể và 5.275 trường hợp thuộc khối chính quyền. Tổng số tiền chi trả chính sách, chế độ cho 6.332 trường hợp là gần 6.095 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Sở Nội vụ đã trình UBND Thành phố giải quyết chính sách, chế độ đối với các trường hợp người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ theo Nghị quyết số 07/2025/NQ-CP; trong đó có 46 trường hợp đã giải quyết và 118 trường hợp đang xin chủ trương giải quyết.

Sở Nội vụ cũng đã giải quyết chế độ hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 20/2025/NQ-HĐND ngày 24/7/2025 của HĐND Thành phố đối với 665 trường hợp với tổng số tiền gần 56,9 tỷ đồng.

Kể từ sau ngày 1/7, hơn 6.300 công chức TPHCM đã rời khu vực công (Ảnh minh họa: Trịnh Nguyễn).

Theo Sở Nội vụ TPHCM, hiện ở cấp xã (xã, phường, đặc khu) được tạm giao 11.185 biên chế công chức, số có mặt tính đến ngày 1/9 là 10.092 công chức (đã bao gồm quân sự cấp xã).

Đối với khối người hoạt động không chuyên trách, tại thời điểm ngày 1/7 tạm giao là 6.532 người theo số người có mặt. Tính đến ngày 15/9, số có mặt là 5.325 người, đã giải quyết chế độ đối với 1.207 người.

Ở cấp sở, ban, ngành, biên chế sau khi sắp xếp là 7.998 biên chế, số có mặt tính đến ngày 1/9 là 6.811 công chức.

Đến thời điểm hiện tại, Sở Nội vụ đã tham mưu trình UBND Thành phố, hoàn thành việc bổ nhiệm, kiện toàn lãnh đạo HĐND, UBND, ban chỉ huy quân sự cho 168 xã, phường và đặc khu.

Hiện có 2 đơn vị (gồm phường Vĩnh Hội và đặc khu Côn Đảo) đang khuyết 1 phó chủ tịch. Trưởng, phó các phòng chuyên môn tại UBND cấp xã còn khuyết 60 vị trí (gồm 22 cấp trưởng và 38 cấp phó).

Ngoài ra, trên địa bàn thành phố có 11 UBND cấp xã đang bố trí số lượng cấp phó vượt định mức so với quy định tại Nghị định số 150/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Tổng số công chức đang bố trí tại các phòng chuyên môn và tương đương của 168 xã, phường, đặc khu là 7.533 công chức, cao hơn một chút so với khung công chức chuyên môn bố trí theo vị trí việc làm (7.415 người).

Tuy số công chức có mặt và số lượng theo khung vị trí việc làm cân bằng nhưng có nơi thừa, có nơi lại thiếu. Những đơn vị vượt khung định hướng vị trí việc làm thừa 1.064 công chức và một số đơn vị còn thiếu là 946 công chức.

Theo báo cáo trên, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND Thành phố trình Đảng ủy UBND Thành phố xây dựng Đề án rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức xã, phường, đặc khu cho chính quyền địa phương cấp xã trên địa bàn thành phố.

Trong đề án này, thành phố xác định tình trạng thừa, thiếu công chức chuyên môn tại UBND cấp xã; phân tích, đánh giá thực trạng và qua đó, đề ra các nguyên tắc và giải pháp để khắc phục, giải quyết tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ ở cấp địa phương. Hiện đề án này đang chờ trình xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy.

Theo Sở Nội vụ TPHCM, một trong những khó khăn của thành phố hiện nay là phân bổ biên chế chưa sát thực tế; một số phường, xã còn thừa - thiếu cục bộ cán bộ, công chức cấp xã theo vị trí việc làm.

Ngoài ra, một số phường, xã còn thiếu nhân lực chuyên môn sâu ở các lĩnh vực như đất đai, tài chính, công nghệ thông tin, y tế, xây dựng, kinh tế, nông nghiệp… Tình trạng này dẫn đến tiến độ, chất lượng công việc chưa đáp ứng yêu cầu.