Tiếp nhận 500 trí thức trẻ từng đi vùng sâu, vùng xa vào công chức

Bà Kiều là đội viên thuộc Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 (gọi tắt là Đề án 500 trí thức trẻ), hiện đang công tác tại một xã thuộc thành phố Huế.

Theo Quyết định số 1758/QĐ-TTg của Thủ tướng (quyết định phê duyệt Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020) thì đội viên đề án này được ký hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật và được hưởng các chế độ, chính sách như đối với cán bộ, công chức cấp xã.

Gửi câu hỏi đến Cổng thông tin Chính phủ, bà Kiều thắc mắc: “Hiện tôi vẫn đang làm việc và công tác tại các địa phương nêu trên nhưng chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể, chi tiết. Xin hỏi, đối với trường hợp của tôi có thuộc đối tượng được xét tuyển, tiếp nhận vào công chức theo quy định tại Nghị định số 170/2025/NĐ-CP không?”.

Đội viên Đề án 500 trí thức trẻ tại Quảng Trị đã được tiếp nhận làm công chức, viên chức (Ảnh: Nhật Anh).

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết: “Ngày 30/9/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1758/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020. Kết thúc đề án vào tháng 12/2020, Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng kết việc thực hiện đề án và tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 1/11/2021 về giải quyết chính sách đối với đội viên đề án sau khi hoàn thành nhiệm vụ để bảo đảm xuyên suốt chủ trương, chính sách thu hút trí thức trẻ về công tác tại địa bàn khó khăn đối với các đội viên đã có thời gian công tác, cống hiến”.

Theo Bộ Nội vụ, quy định tại Nghị quyết số 136/NQ-CP nêu rõ: “UBND các tỉnh thuộc phạm vi thực hiện đề án có trách nhiệm xây dựng phương án và thực hiện việc tuyển dụng, bố trí đội viên Đề án 500 trí thức trẻ sau khi hoàn thành nhiệm vụ vào làm cán bộ, công chức cấp xã hoặc làm công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý, hoàn thành trước ngày 31/12/2025”.

Ngày 29/8/2025, Bộ Nội vụ có Công văn số 7318/BNV-CTTN&BĐG báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kết quả bố trí, tuyển dụng và đề xuất phương án, giải pháp bố trí đội viên đề. Trong đó có đề nghị Chính phủ chỉ đạo UBND 15 tỉnh thuộc phạm vi thực hiện đề án tiếp nhận đội viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào làm công chức cấp xã theo quy định tại Nghị định số 170/2025/NĐ-CP.

Đến ngày 14/10/2025, Bộ Nội vụ có Công văn số 9336/BNV-CTTN&BĐG đôn đốc các tỉnh thuộc phạm vi đề án chưa hoàn thành việc sắp xếp, bố trí, tuyển dụng đội viên đề án đủ điều kiện, tiêu chuẩn làm công chức theo quy định tại Nghị định số 170/2025/NĐ-CP.

Căn cứ theo các quy định nêu trên, Bộ Nội vụ cho biết: “Đội viên Đề án 500 trí thức trẻ thuộc đối tượng được tiếp nhận vào công chức theo quy định tại Nghị định số 170/2025/NĐ-CP”.