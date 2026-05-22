Tiền thưởng KPI có phải đóng bảo hiểm xã hội?

Các khoản bổ sung được chi trả ổn định trong mỗi kỳ trả lương cũng là tiền lương làm căn cứ đóng BHXH (Ảnh minh họa: Tiến Tuấn).

Bà Hậu (ngụ Gia Lai) ký hợp đồng lao động, trong phụ lục có thỏa thuận bổ sung, thưởng hiệu quả công việc, căn cứ vào chỉ tiêu được giao và đánh giá KPI hằng tháng; mức tiền làm cơ sở để xét thưởng hiệu quả công việc là 3.060.000 đồng/tháng. Bà Hậu hỏi: “Số tiền này có phải đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) không?”.

Trả lời bà Hậu, BHXH tỉnh Gia Lai cho biết trường hợp này được quy định cụ thể tại Điểm c Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 158/2025/NĐ-CP (quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc).

Theo đó, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc bao gồm cả các khoản bổ sung khác xác định mức tiền cụ thể cùng với mức lương, được thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên, ổn định trong mỗi kỳ trả lương.

Tuy nhiên, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các khoản bổ sung khác phụ thuộc hoặc biến động theo năng suất lao động, quá trình làm việc và chất lượng thực hiện công việc của người lao động.

Việc thỏa thuận bổ sung, thưởng hiệu quả công việc của bà Hậu căn cứ vào chỉ tiêu được giao và đánh giá KPI hằng tháng và mức tiền làm cơ sở để xét thưởng hiệu quả công việc là 3.060.000 đồng/tháng.

Nếu khoản thu nhập này được trả cố định, thường xuyên hằng tháng và ghi trong hợp đồng, nó có thể thuộc khoản thu nhập phải đóng BHXH.

Còn trường hợp khoản thu nhập này không ổn định, được tính theo năng suất công việc của từng tháng thì không được tính là khoản thu nhập đóng BHXH.

Tương tự bà Hậu, ông Huỳnh (ngụ Hưng Yên) cũng hỏi về các khoản thu nhập phụ trong bảng lương như phụ cấp ăn ca, phụ cấp điện thoại, xăng xe. Ông không biết các khoản này có được tính vào tiền lương tháng để đóng BHXH không?

Theo BHXH tỉnh Hưng Yên, trường hợp người lao động được trả các khoản bổ sung khác xác định được mức tiền cụ thể, được thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên, ổn định trong mỗi kỳ trả lương thì mức tiền lương tháng đó là mức đóng BHXH bắt buộc.