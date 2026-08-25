Thông tin mới vụ người phụ nữ giúp tìm hơn 44 hài cốt liệt sĩ ở vườn dừa

Liên quan vụ "Người phụ nữ miền Tây giúp tìm hơn 44 hài cốt liệt sĩ trong vườn dừa", ngày 25/8, thông tin từ Đội K91 thuộc Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp cho biết, đến sáng nay, đơn vị đã quy tập được 56 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Nghĩa trang Cả Cái cũ ở ấp Cả Cái, xã Tân Thành, tỉnh Đồng Tháp.

Bộ đội khẩn trương tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trong vườn dừa (Ảnh: Đội K91).

Đến thời điểm này, công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ vẫn được triển khai rất khẩn trương. Được biết, từ lời kể của nhân chứng cho thấy các liệt sĩ thuộc Trung đoàn 207, đã hy sinh vào năm 1973.

Khu vực tìm kiếm là vườn dừa rộng 2.500m2 của ông Đỗ Văn Cam (63 tuổi). Ông Cam cho biết, trước đây khu vườn này là nghĩa trang tạm. Khoảng năm 1992, hài cốt liệt sĩ được di dời về Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đồng Tháp và ông được Nhà nước cấp đổi khu đất này để sản xuất.

Đầu tháng 8 vừa qua, bà Lê Thị Ngân Hà (56 tuổi, ngụ ấp Cả Cái) đã liên hệ với Đội K91 cung cấp thông tin về khả năng còn hài cốt liệt sĩ tại vườn dừa của ông Cam. Bà biết thông tin này từ mẹ chồng, một thương binh từng quản lý Nghĩa trang Cả Cái cũ và chôn cất nhiều liệt sĩ.

"Mẹ tôi thường kể rằng trong lúc hành quân vội vã, bộ đội đã chôn cất thi thể đồng đội ở nghĩa trang này mà không có bia mộ. Khi biết Chính phủ phát động Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, vợ chồng tôi nhớ tới lời mẹ và nghĩ có thể còn nhiều hài cốt các cô chú liệt sĩ nằm đó, nên chúng tôi đã gọi điện cho Đội K91 với mong muốn thực hiện được di nguyện của mẹ", bà Hà chia sẻ.

Theo lời bà Hà, Nghĩa trang Cả Cái cũ nguyên gốc vốn là một nhà địa chủ, sau đó bị địch chiếm đóng thành đồn lúc kháng chiến chống Mỹ. Khi quân địch rời đi, tận dụng địa thế cao nên lúc bộ đội hành quân vào ban đêm đã lén đào sâu dưới lòng đất để chôn cất thi thể đồng đội.

"Đến khi chiến tranh biên giới Tây Nam nổ ra, có thêm nhiều liệt sĩ hy sinh cũng chôn cất tại đây nhưng được chôn ở mặt trên. Đến năm 1992, hài cốt liệt sĩ ở nghĩa trang này được di dời về Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đồng Tháp an táng, nhưng khả năng chưa cất bốc được hết do nhiều thi hài còn chôn sâu dưới lòng đất", bà Hà kể lại câu chuyện của mẹ chồng lúc sinh thời hay nhắc.

Một trong những di vật khi khai quật hài cốt liệt sĩ được tìm thấy (Ảnh: Đội K91).

Từ thông tin quan trọng này, Đội K91 khẩn trương khảo sát, triển khai các biện pháp tìm kiếm. Qua những lời kể, câu chuyện từ các nhân chứng cung cấp nghi có hài cốt liệt sĩ, Đội K91 từng nhờ lực lượng chuyên môn chụp không ảnh ở vườn dừa.

Kết quả ảnh cho thấy, xung quanh vườn dừa trước kia có dấu vết của các đồn giặc nên thông tin người dân cung cấp khả năng chính xác rất cao. Điều này càng củng cố niềm tin cho lực lượng chức năng của tỉnh Đồng Tháp khẩn trương tìm kiếm cho đến hiện tại.

Đội phân chia vườn dừa thành từng vị trí, khai quật theo hình thức cuốn chiếu. Nơi nào đã đào xong, lực lượng làm nhiệm vụ hoàn trả lại hiện trạng vườn dừa cho chủ vườn.

Theo Đội K91, phần lớn hài cốt liệt sĩ đều nằm sâu dưới gốc dừa nên để cất bốc được hài cốt, bộ đội đã dùng nhiều dụng cụ phù hợp. Quá trình khai quật phải thật cẩn thận, các cán bộ chiến sĩ còn phải dùng tay đào thay máy, gỡ từng nhánh rễ để tránh hư hao gốc dừa, hạn chế thấp nhất thiệt hại cây trồng của bà con.

"Ban đầu đào từng lớp mỏng, thấy có dấu hiệu như tăng bạt bó hài cốt liệt sĩ thì chúng tôi sẽ cho máy xúc dừng rồi đào tay. Do các cụ được chôn theo hướng Đông - Tây nên phải đào rãnh xuôi thì khả năng phát hiện sẽ cao hơn", một cán bộ Đội K91 cho hay.

Trong chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", đến nay tỉnh Đồng Tháp khai quật 3.013/11.810 mộ (tăng 744 mộ so với tuần trước), lấy được 2.240 mẫu hài cốt liệt sĩ ở 9/30 nghĩa trang (tăng 398 mẫu). Tỉnh đã bàn giao 900 mẫu hài cốt liệt sĩ cho Trung tâm Giám định ADN.