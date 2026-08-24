Tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố từ 1/9, Bắc Ninh từ 20/9

Chiều 24/8, Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và Nghị quyết về việc thành lập thành phố Bắc Ninh với tỉ lệ tán thành 100%.

100% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành việc đưa Quảng Ninh lên thành phố (Ảnh: Media QH).

Trước khi Quốc hội biểu quyết, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến về đề án thành lập các thành phố.

Theo Nghị quyết, thành phố Quảng Ninh được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh hiện tại. Thành phố giáp Hải Phòng, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Trung Quốc và Biển Đông. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1/9.

Thành phố Bắc Ninh cũng được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Bắc Ninh; giáp Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh cùng các tỉnh Hưng Yên, Lạng Sơn và Thái Nguyên. Nghị quyết về thành lập thành phố Bắc Ninh có hiệu lực từ ngày 20/9.

Giấy tờ của người dân tiếp tục có giá trị

Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho biết, các ý kiến đều tán thành sự cần thiết thành lập hai thành phố, đánh giá hai địa phương đáp ứng đầy đủ 5 điều kiện và 7 tiêu chuẩn "lên" thành phố theo quy định. Quy trình, thủ tục và hồ sơ đề án được thực hiện theo quy định của Đảng và pháp luật.

Sau khi các Nghị quyết có hiệu lực, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh và Bắc Ninh chuyển thành HĐND, UBND thành phố tương ứng. Chính phủ, chính quyền hai địa phương và các cơ quan liên quan có trách nhiệm tổ chức thi hành nghị quyết, kiện toàn bộ máy, ổn định đời sống người dân, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Bắc Ninh được đổi tên để hoạt động với tên gọi thành phố kể từ thời điểm nghị quyết tương ứng có hiệu lực.

Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến về hai đề án (Ảnh: Media QH).

Trong các văn bản pháp luật đã và sẽ ban hành, cụm từ "tỉnh Quảng Ninh", "tỉnh Bắc Ninh" được chuyển thành "thành phố Quảng Ninh", "thành phố Bắc Ninh".

Các văn bản, giấy tờ đã được cơ quan hoặc người có thẩm quyền cấp trước ngày nghị quyết có hiệu lực, nếu còn hiệu lực hoặc thời hạn sử dụng, vẫn tiếp tục được áp dụng đến khi hết hạn hoặc được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ hay thu hồi.

Ngoài các chế độ, chính sách dành cho thành phố trực thuộc Trung ương, những cơ chế, chế độ, chính sách đặc thù áp dụng với hai tỉnh trước đây tiếp tục được thực hiện cho đến hết giai đoạn áp dụng hoặc khi cấp có thẩm quyền đưa ra quyết định khác.

Cơ chế đặc thù cho hai thành phố

Tiếp thu đề nghị của đại biểu Quốc hội về phương hướng phát triển, Chính phủ sẽ chỉ đạo hai địa phương chuyển đổi mô hình tăng trưởng, gắn với phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái; lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chủ yếu.

Hai thành phố được định hướng phát triển công nghiệp hiện đại, công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu và trở thành các cực tăng trưởng quan trọng của vùng, cả nước.

Về phân cấp, phân quyền, Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ, ngành nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền trao thêm quyền chủ động cho chính quyền địa phương. Một số cơ chế dành cho thành phố trực thuộc Trung ương về thu hút nhà đầu tư chiến lược, tài chính - ngân sách, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đất đai và phát triển quỹ đất đã được đề xuất trong dự án Luật Phát triển đô thị.

Sau khi hai thành phố được thành lập, Chính phủ sẽ chỉ đạo Quảng Ninh và Bắc Ninh tiếp tục nghiên cứu cơ chế, chính sách đặc thù riêng, trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Quảng Ninh được định hướng trở thành đô thị biển hiện đại, xanh, thông minh, có sức cạnh tranh quốc tế; đồng thời là trung tâm kinh tế biển, du lịch, dịch vụ và địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh. Quá trình phát triển phải gắn với bảo tồn Vịnh Hạ Long, cảnh quan biển đảo, hệ sinh thái tự nhiên, lịch sử vùng mỏ và văn hóa cộng đồng ven biển, miền núi, cửa khẩu.

Với Bắc Ninh, định hướng đặt ra là phát triển thành phố công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, xanh, thông minh, hiện đại và giàu bản sắc Kinh Bắc. Địa phương sẽ bảo tồn hệ thống di tích, lễ hội truyền thống, làng nghề và không gian Quan họ, đồng thời phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng.

Hai địa phương đã xây dựng kế hoạch công bố, tổ chức thực hiện nghị quyết; phân công nhiệm vụ cho các sở, ngành và chính quyền cấp xã để kiện toàn tổ chức bộ máy, xử lý các vấn đề phát sinh và sớm ổn định hoạt động.