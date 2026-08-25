Người từ 75 tuổi không có lương hưu sẽ được truy lĩnh trợ cấp tăng thêm

Liên quan đến việc điều chỉnh mức trợ giúp xã hội, Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH YouMe Vũ Thùy Trang cho biết, Nghị định số 335/2026/NĐ-CP quy định mức trợ cấp hưu trí xã hội mới là 540.000 đồng/tháng sẽ được áp dụng từ 1/7.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 5/10. Khi đó, các đối tượng đã hưởng chính sách sẽ được truy lĩnh đối với phần được chi trả thêm theo mức hưởng mới từ 1/7.

Nghị định cũng nêu, chủ tịch UBND xã rà soát danh sách đối tượng đang hưởng chính sách và quyết định chi trả theo mức tương ứng quy định tại nghị định này kể từ ngày 1/7.

Theo quy định pháp luật, nhóm được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội là công dân Việt Nam từ đủ 75 tuổi trở lên, không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng; hoặc đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng thấp hơn mức trợ cấp trên.

Tiếp đó là nhóm công dân Việt Nam từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, không có lương hưu, trợ cấp cũng thuộc diện hưởng mức trợ cấp 540.000 đồng/tháng.

Người từ 70 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo và người từ 75 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội (Ảnh minh họa: Minh Quang).

Theo quy định chuyển tiếp, đối với hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hưu trí xã hội hoặc hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng hưu trí xã hội đã được tiếp nhận trước ngày nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa ban hành quyết định thì tiếp tục thực hiện trình tự, thủ tục xét duyệt và quyết định theo quy định tại nghị định số 176/2025/NĐ-CP. Đối tượng không phải nộp lại hồ sơ hoặc làm lại các giấy tờ theo quy định tại nghị định này.

Như vậy theo bà Trang, những người đã nộp hồ sơ trước ngày 5/10 nhưng chưa ban hành quyết định hưởng đều không phải nộp hồ sơ mới.

Ngoài ra sau ngày 5/10, với những trường hợp bắt đầu có đơn hưởng chế độ trợ cấp hưu trí xã hội cũng được Chính phủ hướng dẫn chi tiết về trình tự, thủ tục.

Cụ thể, hai nhóm trên, người giám hộ của đối tượng có tờ khai đề nghị trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội theo Mẫu số 01 phụ lục ban hành kèm theo Nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội gửi trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại bất kỳ Bộ phận một cửa.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của đối tượng, chủ tịch UBND xã nơi cư trú tổ chức thực hiện xác thực thông tin liên quan của đối tượng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành dùng chung; thẩm định, quyết định trợ cấp hưu trí xã hội.

Thời gian hưởng trợ cấp hưu trí xã hội kể từ tháng chủ tịch UBND xã ký quyết định. Tổ chức thực hiện chi trả chế độ, chính sách cho đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đối tượng không đủ điều kiện hưởng chế độ, chính sách thì chủ tịch UBND xã trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đối tượng đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội thay đổi nơi cư trú và đề nghị nhận chế độ chính sách ở nơi cư trú mới, chủ tịch UBND xã nơi cư trú cũ quyết định thôi chi trả chế độ, chính sách tại địa bàn và có văn bản gửi kèm theo hồ sơ của đối tượng đến chủ tịch UBND xã nơi cư trú mới của đối tượng.

Chủ tịch UBND xã nơi cư trú mới căn cứ hồ sơ của đối tượng quyết định trợ cấp hưu trí xã hội theo mức tương ứng áp dụng tại địa bàn từ tháng thôi chi trả tại nơi cư trú cũ.

Mặt khác, đối tượng đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội bị chết, không còn đủ điều kiện hưởng hưu trí xã hội theo quy định, chủ tịch UBND xã quyết định thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Thời gian thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ tháng sau liền kề tháng đối tượng chết hoặc không đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.