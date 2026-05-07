Tham gia ngắt quãng bảo hiểm xã hội có được đóng bù để hưởng lương hưu sớm?

Thời gian gần đây, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hà Nội ghi nhận nhiều trường hợp người dân đề nghị truy đóng BHXH tự nguyện cho khoảng thời gian đã gián đoạn.

Không ít người mong muốn đóng bù để nhanh chóng đủ điều kiện hưởng lương hưu. Tuy nhiên, theo quy định pháp luật hiện hành, đây là cách hiểu chưa chính xác và tiềm ẩn rủi ro mất quyền lợi nếu không nắm rõ quy định.

Theo BHXH TP Hà Nội, căn cứ Luật BHXH 2024 và Nghị định 159/2025/NĐ-CP, người tham gia BHXH tự nguyện không được phép truy đóng cho thời gian đã bỏ trống trước đó.

Như vậy, nếu quá trình tham gia bị gián đoạn, khoảng thời gian không đóng sẽ không thể “bù lại” như nhiều người vẫn lầm tưởng. Quy định này nhằm bảo đảm tính công bằng và nguyên tắc đóng - hưởng của hệ thống an sinh xã hội.

Pháp luật chỉ cho phép người tham gia đóng một lần cho thời gian còn thiếu trong một số điều kiện rất cụ thể.

Theo đó, người tham gia phải đồng thời đáp ứng điều kiện đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định; thời gian đóng còn thiếu không quá 5 năm (60 tháng) và đã hoàn thành phương thức đóng BHXH đã đăng ký trước đó. Đây là điểm quan trọng mà nhiều người thường bỏ qua khi có nhu cầu “đóng nhanh” để hưởng lương hưu.

Đáng chú ý, quy định yêu cầu người tham gia phải kết thúc trọn vẹn kỳ đóng đã lựa chọn (như 12 tháng, 36 tháng…) trước khi được phép đóng một lần cho phần còn thiếu. Như vậy, trong thời gian đang thực hiện phương thức đóng đã đăng ký, người tham gia sẽ chưa thể thực hiện việc đóng một lần, dù đã gần đủ điều kiện về thời gian.

Thực tế tại Hà Nội đã có trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện từ năm 2016 nhưng bị gián đoạn một tháng trong năm 2022. Khi có nhu cầu đóng bù và đóng một lần để đủ điều kiện hưởng lương hưu, hồ sơ đã không được chấp thuận.

Lý do được cơ quan Bảo hiểm xã hội đưa ra là khoảng thời gian gián đoạn không thuộc diện truy đóng, đồng thời người này vẫn đang trong chu kỳ đóng 36 tháng đã đăng ký nên chưa đủ điều kiện theo quy định.

Từ những trường hợp trên, BHXH TP Hà Nội khuyến nghị người dân cần đặc biệt lưu ý duy trì việc đóng BHXH tự nguyện liên tục để tránh gián đoạn; lựa chọn phương thức đóng phù hợp với khả năng tài chính; và chủ động liên hệ cơ quan BHXH để được tư vấn trước khi thay đổi phương thức hoặc mức đóng.

Việc hiểu đúng và tuân thủ quy định sẽ giúp người tham gia bảo đảm quyền lợi an sinh lâu dài, tránh những thiệt thòi không đáng có.