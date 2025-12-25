Thủ tướng thúc hoàn thiện mô hình nhà dưỡng lão bán trú

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long vừa ký Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện công tác người cao tuổi, thích ứng với xu hướng già hóa dân số.

Chỉ thị nêu rõ, trong thời gian qua, công tác người cao tuổi đã được các bộ, ngành, địa phương triển khai và đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác người cao tuổi vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Mạng lưới các cơ sở chăm sóc người cao tuổi, trung tâm chăm sóc ban ngày, nhà sinh hoạt cộng đồng còn thiếu; chất lượng, hiệu quả chưa cao. Việc thu hút doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư vào lĩnh vực này còn gặp khó khăn, đặc biệt trong tiếp cận đất đai, nguồn lực và chính sách ưu đãi. Trong khi đó, xu hướng già hóa dân số đang diễn ra nhanh hơn so với dự báo, đặt ra yêu cầu phải có các giải pháp tổng thể, lâu dài và phù hợp hơn.

Chính phủ đặt trọng tâm vào công tác chăm sóc người cao tuổi (Ảnh minh họa: Thế Hưng).

Phát triển mô hình chăm sóc ban ngày

Để nâng cao chất lượng công tác người cao tuổi, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thích ứng với già hóa dân số; coi công tác người cao tuổi là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, gắn với mục tiêu phát triển bền vững.

Trong đó, Bộ Y tế được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn các địa phương phát triển các mô hình chăm sóc ban ngày, nhà sinh hoạt cộng đồng theo hướng “sáng đón đi, tối đưa về”. Cùng với đó là đẩy mạnh hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi tại gia đình, cộng đồng và tại các cơ sở chăm sóc; phát triển các câu lạc bộ người cao tuổi và câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

Chỉ thị cũng yêu cầu tập trung cải cách thủ tục hành chính, tăng cường liên thông, chia sẻ dữ liệu, hướng dẫn để người cao tuổi dễ dàng thực hiện các thủ tục hành chính trong phạm vi quản lý của ngành y tế.

Mô hình "kinh tế bạc" thích ứng già hóa dân số

Một nội dung đáng chú ý khác là Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Người cao tuổi, bảo đảm có tầm nhìn chiến lược, khả thi và đồng bộ. Việc sửa đổi luật nhằm phát huy mạnh mẽ hơn vai trò, tiềm năng, tri thức và kinh nghiệm của người cao tuổi trong các lĩnh vực đời sống xã hội, phù hợp với bối cảnh già hóa dân số.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng được giao trình Chính phủ ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 103/2017/NĐ-CP về cơ sở trợ giúp xã hội, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn.

Chỉ thị nêu rõ yêu cầu tạo điều kiện để người cao tuổi tham gia chuyển đổi số, khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo; đồng thời thúc đẩy phát triển các mô hình “kinh tế bạc” thích ứng với già hóa dân số.

Tận dụng trụ sở dôi dư cho chăm sóc người cao tuổi

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương rà soát, sắp xếp lại các trụ sở, cơ sở vật chất dôi dư để ưu tiên phát triển các trung tâm chăm sóc ban ngày, nhà sinh hoạt cộng đồng và các câu lạc bộ cho người cao tuổi tại xã, phường, đặc khu. Việc chăm sóc người cao tuổi tại nhà và cộng đồng cần được triển khai đồng bộ, nhằm tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc xã hội.

Chỉ thị cũng nhấn mạnh việc thực hiện hiệu quả các chính sách đối với người cao tuổi ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và chủ động chuẩn bị tích lũy cho tuổi già.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị; yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao, kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền.