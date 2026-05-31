Thử nghiệm phần mềm KPI để đánh giá cán bộ từ 1/6

Ngày 30/5, Tỉnh ủy Quảng Ngãi thông tin việc triển khai thử nghiệm hệ thống đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh theo chỉ số hiệu suất công việc (phần mềm KPI) sẽ được triển khai thử nghiệm từ ngày 1/6.

Cán bộ cấp xã ở Quảng Ngãi làm việc ngày thứ 7 để giúp người dân giải quyết thủ tục hành chính (Ảnh: Quốc Triều).

Việc triển khai thử nghiệm phần mềm KPI nhằm cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị. Cách làm này giúp đổi mới phương pháp theo dõi, đánh giá cán bộ theo hướng công khai, minh bạch, định lượng, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ và hiệu quả công việc làm căn cứ chủ yếu để xếp loại.

Việc triển khai hệ thống còn hướng đến tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực thi công vụ; khắc phục tình trạng đánh giá hình thức, cảm tính, nể nang, thiếu cơ sở định lượng.

Việc triển khai thử nghiệm được thực hiện tại tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong hệ thống chính trị ở Quảng Ngãi, với đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Thời gian chuẩn bị các điều kiện cần thiết và đưa vào sử dụng thử nghiệm phần mềm KPI từ ngày 1/6 đến hết ngày 31/12. Dự kiến trong tháng 12 sẽ tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả triển khai thử nghiệm, đề xuất triển khai chính thức trong toàn tỉnh vào quý I của năm 2027.