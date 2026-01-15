Thông tin mới vụ tiền trợ cấp bị "treo" hơn 6,6 tỷ đồng

Ngày 15/1, một lãnh đạo xã Ea Rốk (Đắk Lắk) cho biết, Sở Tài chính tỉnh này đã có hướng dẫn việc sử dụng kinh phí để chi trả trợ cấp xã hội còn thiếu cho các đối tượng.

Tại xã Ea Rốk, hàng nghìn đối tượng nhận trợ cấp xã hội chưa được chi trả tiền từ tháng 9 đến tháng 12/2025, với số tiền hơn 6,6 tỷ đồng.

Nhiều gia đình nuôi con trẻ bị khuyết tật nặng tại xã Ea Rốk trông chờ được chi trả trợ cấp xã hội (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo lãnh đạo xã Ea Rốk, địa phương sẽ sử dụng nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương năm 2026 đã giao cho địa phương để thực hiện chi trả kịp thời cho các đối tượng bảo trợ xã hội.

"Chúng tôi sẽ sớm chi trả cho người dân trong tuần này và dự kiến sẽ hoàn thành trong tuần tới", lãnh đạo xã Ea Rốk thông tin.

Theo Sở Tài chính Đắk Lắk, trước tình trạng thiếu kinh phí chi trả một số chế độ, chính sách an sinh xã hội trong năm 2025, sở này đang phối hợp với các địa phương để rà soát, tổng hợp và báo cáo Bộ Tài chính, làm cơ sở bổ sung ngân sách, đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Sở Tài chính cho rằng từ đầu năm 2025, căn cứ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên (cũ), đơn vị đã giao dự toán ngân sách cho các địa phương để thực hiện chi trả các chế độ, chính sách an sinh xã hội. Các địa phương sau đó tiếp tục phân bổ dự toán về các xã, phường để tổ chức thực hiện.

Tuy nhiên, trong năm 2025, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, dù UBND tỉnh đã nhiều lần điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách địa phương nhưng đến nay nguồn kinh phí vẫn chưa đảm bảo đầy đủ để chi trả các chế độ, chính sách an sinh xã hội theo quy định.

Bên cạnh đó, năm 2025 Chính phủ ban hành thêm nhiều chính sách mới sau thời điểm giao dự toán ngân sách đầu năm, làm tăng đáng kể nhu cầu kinh phí. Do phát sinh sau khi giao dự toán, nguồn kinh phí đầu năm chưa kịp bố trí để các địa phương thực hiện đầy đủ.

Để giải quyết kinh phí chi trả, Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk đề nghị UBND các xã, phường chủ động cân đối ngân sách địa phương để thực hiện chi trả các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành, đảm bảo phân bổ đúng chính sách, chế độ, chi trả kịp thời, đúng đối tượng.

Sau khi thực hiện chi trả, các địa phương có trách nhiệm tổng hợp số liệu thực chi qua Kho bạc Nhà nước, thuyết minh chi tiết từng đối tượng, mức hỗ trợ, xác định phần kinh phí tăng thêm so với dự toán đầu năm, gửi về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính.

Đối với những địa phương không đảm bảo đủ nguồn chi trong năm 2025, Sở Tài chính đề nghị chủ động sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách năm 2025 và nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương năm 2026 đã được giao để thực hiện.

Sau khi Bộ Tài chính thẩm định, bổ sung kinh phí, Sở Tài chính sẽ tham mưu cấp có thẩm quyền phân bổ lại cho các địa phương theo đúng quy định.