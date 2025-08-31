Người chưa có tài khoản và nơi khó khăn nhận quà 100.000 đồng như thế nào?

Ngày 31/8, lãnh đạo Sở Tài chính Đắk Lắk xác nhận tỉnh đã được Trung ương phân bổ hơn 330 tỷ đồng để tặng quà cho người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Sau khi được phân bổ kinh phí, Sở Tài chính đã tham mưu cho UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành văn bản hướng dẫn và phân bổ kinh phí để 102 xã, phường trên địa bàn triển khai kế hoạch trao quà tặng tới người dân.

Người dân tại Đắk Lắk nếu không có tài khoản ngân hàng sẽ được cán bộ trao quà 100.000 đồng tại các thôn, buôn (Ảnh minh hoạ: Thúy Diễm).

Ông Nguyễn Cảnh Tùng, Chủ tịch UBND xã Buôn Đôn, cho biết đơn vị đã thành lập 4 tổ chi trả tiền đến hơn 6.500 người dân trên địa bàn. Trong đó, có 3 tổ thực hiện tại trụ sở UBND xã và một tổ sẽ vào buôn Đrăng Phốk (buôn nằm biệt lập trong Vườn quốc gia Yok Đôn). Thời gian chi trả từ ngày 1/9.

"Để phổ biến cho bà con buôn làng cùng nắm bắt đến nhận quà, chúng tôi đã phát thanh tại loa ở các thôn, buôn và cử trưởng thôn, buôn tuyên truyền đến từng hộ gia đình. Phía xã sẽ cố gắng chi trả nhanh, đúng, đủ cho nhân dân", ông Tùng chia sẻ.

Còn tại xã Cư M'gar đã có kế hoạch cụ thể về việc triển khai tặng quà tới người dân trên địa bàn và dự kiến chiều 31/8 sẽ bắt đầu chi tiền. Toàn xã dự kiến tặng hơn 3,2 tỷ đồng đến người dân.

Cán bộ sẽ di chuyển vào tận các thôn buôn vùng sâu vùng xa để tặng quà 100.000 đồng tới bà con (Ảnh minh hoạ: Thúy Diễm).

Do địa bàn rộng lớn, UBND xã Cư M’gar đã thành lập nhiều tổ công tác, phối hợp cùng ban tự quản các thôn, buôn để tặng quà đến bà con tại hội trường các thôn, buôn, tổ dân phố.

"Chúng tôi xác định rằng để tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 kịp thời, chính quyền phải đến với bà con tại các thôn, buôn", ông Phan Xuân Lực, Chủ tịch UBND xã Cư M'gar cho hay.

Ngày 30/8, UBND tỉnh Đắk Lắk có quyết định bổ sung hơn 330 tỷ đồng từ nguồn phân bổ của Trung ương cho 102 xã phường để thực hiện chính sách tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tỉnh Đắk Lắk giao Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực 11, Công an tỉnh và UBND các xã, phường phối hợp chặt chẽ, triển khai ngay việc rà soát đối tượng nhận quà tặng và thực hiện chuyển phần quà đến người dân bằng biện pháp phù hợp (chuyển khoản hoặc trực tiếp) trong thời gian sớm nhất có thể.

Đồng thời, tỉnh Đắk Lắk yêu cầu việc tổ chức tặng quà tới nhân dân bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.