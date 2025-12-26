Bị "nợ" 38 tỷ tiền dạy thêm, hàng nghìn giáo viên mong được nhận trước Tết

"Nợ" tiền dạy thêm giờ của giáo viên

Ngày 26/12, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Đắk Lắk, đơn vị đã có báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực hiện chế độ làm thêm giờ đối với giáo viên trên địa bàn tỉnh này.

Qua thống kê, có 38 xã, phường tại Đắk Lắk chưa thanh toán hơn 38,6 tỷ đồng tiền dạy thêm giờ cho hàng nghìn giáo viên từ năm học 2020-2021 đến năm học 2024-2025.

Nhiều giáo viên tại Đắk Lắk chưa được thanh toán tiền dạy thêm giờ (Ảnh minh họa: Thúy Diễm).

Để nắm bắt thông tin, khó khăn, vướng mắc của các địa phương, Sở GD&ĐT Đắk Lắk đã thành lập đoàn kiểm tra làm rõ và đề xuất các phương án.

Theo Sở GD&ĐT Đắk Lắk, nguyên nhân của việc nợ tiền dạy thêm giờ là do các trường thực hiện dạy 2 buổi/ngày nhưng định mức giáo viên của nhà trường không đủ theo quy định nên một số giáo viên nhận dạy thêm giờ, chủ yếu diễn ra ở các trường Tiểu học.

Trong khi đó, ngân sách nhà nước không bố trí để chi trả cho số tiết giáo viên dạy tăng thêm và kinh phí chi thường xuyên tại một số xã, phường quá thấp dẫn đến giáo viên dạy tăng giờ các đơn vị không có kinh phí chi trả.

Một nữ giáo viên trú tại phường Buôn Ma Thuột cho biết, do trường thiếu giáo viên đứng lớp, các giáo viên chia nhau dạy thêm giờ, nhưng việc nhiều năm chưa được chi trả khiến nhiều thầy cô rất buồn.

"Trong các cuộc họp với trường, chúng tôi đều kiến nghị việc chậm trễ thanh toán tiền dạy thêm giờ và đều nhận được câu trả lời là chờ cấp trên chỉ đạo. Tuy nhiên, các giáo viên chờ nhiều năm qua vẫn chưa thấy gì cả. Chúng tôi mong các cấp, ngành xem xét chi trả trước Tết Nguyên đán để đảm bảo quyền lợi", nữ giáo viên bày tỏ.

Bà Kiều Thị Ánh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh (phường Buôn Ma Thuột), xác nhận tổng số tiết dạy thêm giờ chưa thanh toán của giáo viên nhà trường là hơn 6.500 tiết, tương ứng khoảng 1,2 tỷ đồng.

Phía nhà trường đã nhiều lần có văn bản gửi chính quyền địa phương xem xét, bố trí kinh phí để chi trả nhưng đến nay chưa được xử lý.

Sở kiến nghị xử lý dứt điểm, địa phương "than" tài chính hạn hẹp

Trao đổi về vụ việc, ông Hồ Trung Kiên, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, phường Buôn Ma Thuột, cho biết việc nợ tiền dạy thêm giờ xảy ra khi UBND thành phố Buôn Ma Thuột (cũ) còn hoạt động.

Các giáo viên mong muốn được chi trả tiền dạy thêm giờ trước Tết Nguyên đán (Ảnh minh họa: Thúy Diễm).

"Theo rà soát, tại địa phương chúng tôi còn khoảng 3 tỷ đồng chưa thanh toán cho giáo viên. Do nguồn kinh phí chi thường xuyên sau sáp nhập hạn chế, phường đã có báo cáo xin ý kiến gửi Sở Nội vụ, Tài chính và GD&ĐT xem xét, hỗ trợ thêm", ông Kiên cho hay.

Với những tồn tại trong việc "nợ" tiền dạy thêm giờ của giáo viên, Sở GD&ĐT Đắk Lắk kiến nghị các địa phương cân đối từ nguồn ngân sách để bố trí kinh phí, thanh toán dứt điểm số tiền này. Trường hợp các địa phương không có khả năng cân đối kinh phí, Sở GD&ĐT đề xuất báo cáo cho Sở Tài chính để tham mưu.

Sở GD&ĐT Đắk Lắk cũng kiến nghị các xã, phường khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ tại các cơ sở giáo dục, bảo đảm nguyên tắc "có học sinh phải có giáo viên đứng lớp" nhưng phải phù hợp thực tiễn địa phương, không lãng phí nguồn lực giáo viên, đáp ứng yêu cầu việc dạy học 2 buổi/ngày.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT Đắk Lắk kiến nghị Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí, bổ sung biên chế giáo viên, nhân viên còn thiếu so với định mức quy định.

Trường hợp chưa bổ sung kịp thời biên chế giáo viên còn thiếu, kiến nghị Sở Nội vụ tham mưu tỉnh giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 111 để các cơ sở giáo dục kịp thời bổ sung đội ngũ giáo viên, nhân viên theo quy định.