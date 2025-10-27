Thời hạn để công chức lãnh đạo hoàn thiện tiêu chuẩn về lý luận chính trị

Theo dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh, chức vụ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc cơ quan hành chính nhà nước, Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung đối tượng áp dụng trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Căn cứ danh mục vị trí chức danh, nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo tại Quy định số 368-QĐ/TW, trên cơ sở hệ số phụ cấp chức vụ, cấp quản lý…, dự thảo nghị định quy định 8 nhóm các đối tượng áp dụng trong đơn vị sự nghiệp công lập, bao gồm:

- Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các cơ quan thuộc Chính phủ.

- Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan thuộc Chính phủ.

- Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM.

- Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ.

- Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh.

- Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở.

- Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Chi cục thuộc Sở.

- Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp xã.

Dự thảo không quy định cụ thể tiêu chuẩn của người đứng đầu các cơ quan thuộc Chính phủ, giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM mà để thực hiện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền (diện Ban Bí thư quản lý).

Về tiêu chuẩn cấp phó của người đứng đầu các cơ quan thuộc Chính phủ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TPHCM và các chức danh, chức vụ viên chức quản lý thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thực hiện theo quy định dự thảo nghị định này và quy định cụ thể của cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ.

Còn tiêu chuẩn chức danh, chức vụ viên chức quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp tỉnh, thuộc Sở, thuộc Chi cục thuộc Sở và thuộc UBND xã thực hiện theo quy định tại dự thảo này và quy định cụ thể của cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ.

Để phù hợp với tình hình thực tế và bảo đảm ổn định công tác cán bộ, dự thảo bổ sung quy định chuyển tiếp đối với người giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý đã đáp ứng tiêu chuẩn về lý luận chính trị, tiêu chuẩn về quản lý nhà nước theo quy định tại Nghị định số 29/2024/NĐ-CP của Chính phủ tính đến thời điểm dự thảo nghị định này có hiệu lực.

Nhóm này không phải hoàn thiện tiêu chuẩn về lý luận chính trị, tiêu chuẩn về quản lý nhà nước quy định mới.

Bên cạnh đó, người giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý đã được bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo, quản lý nhưng chưa đáp ứng tiêu chuẩn về lý luận chính trị, tiêu chuẩn về quản lý nhà nước theo quy định tại Nghị định số 29/2024/NĐ-CP và đang hoàn thiện thì tiếp tục hoàn thiện trong thời hạn 36 tháng đối với tiêu chuẩn về lý luận chính trị, trong thời hạn 24 tháng đối với tiêu chuẩn về quản lý nhà nước tính từ ngày 1/5/2024.