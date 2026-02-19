Cạnh tranh gay gắt năm 2026, doanh nghiệp Việt tăng lương để giữ nhân lực

“Báo cáo khảo sát lương năm 2026” do Công ty tư vấn nhân sự toàn cầu Robert Walters Việt Nam công bố mới đây thể hiện thị trường lao động Việt Nam ghi nhận nhiều chuyển biến đáng chú ý trong năm 2025.

Sự phát triển nhanh của AI (trí tuệ nhân tạo), năng lượng tái tạo và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đang làm thay đổi nhu cầu tuyển dụng ở nhiều ngành nghề.

Năm 2026, doanh nghiệp ở hầu hết ngành nghề đều có kế hoạch tăng lương (Ảnh minh họa: Freepik).

Trước cạnh tranh nhân sự ngày càng gay gắt, phần lớn doanh nghiệp lên kế hoạch tăng lương để giữ chân và thu hút người lao động.

Tại Việt Nam, nhu cầu tuyển dụng cao nhất tập trung ở các lĩnh vực công nghệ, sản xuất và năng lượng tái tạo.

Những vị trí liên quan đến AI, dữ liệu và công nghệ tài chính có thể được tăng lương 15-25%. Các công việc phần mềm phổ thông dự kiến tăng 5-15%, tùy kinh nghiệm và nơi làm việc.

AI và tự động hóa đang thay đổi cách làm việc và yêu cầu kỹ năng. Người lao động thích ứng bằng cách đảm nhiệm nhiều vai trò hơn, kết hợp kỹ năng chuyên môn với kỹ năng mềm như giao tiếp và làm việc nhóm.

Dù thị trường còn nhiều biến động, tinh thần lạc quan vẫn chiếm ưu thế. Hơn 76% chuyên gia tin tưởng vào cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực của mình.

Khoảng 35% người lao động cho biết sẽ yêu cầu mức tăng lương trên 25% khi chuyển việc, cho thấy sự tự tin vào giá trị bản thân.

Trong năm 2026, mức tăng lương được dự báo duy trì ở khoảng 15-25%. Lương thưởng và phúc lợi tiếp tục là yếu tố quan trọng nhất khi lựa chọn công việc.

Có 64% người lao động ưu tiên đãi ngộ tốt, 39% quan tâm đến môi trường làm việc tích cực và 36% coi trọng sự linh hoạt về thời gian, địa điểm làm việc.

Người lao động cũng thể hiện tinh thần sẵn sàng thích ứng với tương lai. Có tới 84% tin rằng AI sẽ mang lại tác động tích cực cho sự nghiệp. Khoảng 59% đã chủ động học thêm kỹ năng mới để phù hợp với môi trường làm việc thay đổi nhanh chóng.

Dù công nghệ phát triển mạnh, doanh nghiệp vẫn cho rằng con người giữ vai trò then chốt trong đánh giá chuyên môn, năng lực lãnh đạo và sự phù hợp văn hóa, đặc biệt ở các vị trí quản lý và cấp cao.

Niềm tin vào triển vọng kinh tế Việt Nam tiếp tục được duy trì. Hơn 45% doanh nghiệp dự kiến tăng tuyển dụng thêm 5-10% hoặc hơn trong 12 tháng tới. Tuy nhiên, 80% công ty cho biết gặp khó khăn trong việc tìm ứng viên phù hợp.

Khi tự động hóa thay thế các công việc mang tính thủ tục, bộ phận nhân sự đang chuyển sang các nhiệm vụ có giá trị cao hơn như phân tích nguồn nhân lực, huấn luyện và phát triển nguồn lãnh đạo.

Doanh nghiệp cũng chú trọng thu hút lực lượng lao động trẻ. Gần một nửa đơn vị khảo sát cho biết sẵn sàng tuyển dụng thế hệ Z, nhóm được đánh giá cao về kỹ năng số và tư duy sáng tạo.

Hơn 50% doanh nghiệp đang đầu tư vào các chương trình cố vấn và đào tạo để phát huy tiềm năng của nhóm lao động này.