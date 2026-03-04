Thay một trưởng ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân

Ngày 3/3, UBND thành phố Đà Nẵng thông tin, đã có quyết định thay đổi thành viên Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tại đơn vị bầu cử số 2.

Ông Nguyễn Đức Tiến, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng làm Trưởng Ban bầu cử đại biểu tại đơn vị này thay cho bà Lê Thị Mỹ Hạnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng.

Bà Lê Thị Mỹ Hạnh tại một cuộc họp của Ủy ban kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng (Ảnh: Thành Ủy).

Nguyên nhân thay đổi trên được bà Hạnh xác nhận với phóng viên Dân trí là do bản thân chuyển công tác.

Được biết, ngày 23/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã họp Hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương. Bà Lê Thị Mỹ Hạnh đã được bầu vào Ủy viên Ủy ban kiểm tra Trung ương.

Bà Lê Thị Mỹ Hạnh sinh ngày 29/6/1977, quê tỉnh Quảng Ngãi. Bà có trình độ Thạc sĩ lý luận nhà nước và pháp luật, Đại học chuyên ngành luật kinh tế, Đại học chuyên ngành tiếng Anh.

Trước khi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng, bà Hạnh là Bí thư Quận ủy Thanh Khê (cũ), Trưởng ban Nội chính Thành ủy.