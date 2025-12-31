Thêm 100.000 đồng quà Tết và Đại hội Đảng dành tặng người có công ở Nghệ An

Ngày 31/12, ông Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cho biết ngoài quà tặng của Đảng, Nhà nước, tỉnh Nghệ An sẽ trích ngân sách địa phương tặng quà người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí trên địa bàn tỉnh.

Theo quyết định của Thủ tướng Phạm Minh Chính ban hành ngày 28/12, tỉnh Nghệ An được cấp bổ sung từ ngân sách Trung ương gần 114 tỷ đồng để thực hiện tặng quà của Đảng và Nhà nước đến người có công với cách mạng đối tượng bảo trợ xã hội nhân Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Có 86.607 người có công với cách mạng và 198.390 đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí được nhận quà của Đảng và Nhà nước, mức quà tặng là 400.000 đồng/người, chi trả bằng tiền.

Ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, tặng quà tri ân người có công tiêu biểu xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An (Ảnh: Huy Tùng).

Ông Phùng Thành Vinh cho biết, mức quà tặng của tỉnh đối với người có công và đối tượng bảo trợ xã hội, bảo trợ hưu trí là 100.000 đồng/người.

Người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội, bảo trợ hưu trí tại Nghệ An sẽ nhận 500.000 đồng quà tặng nhân 2 sự kiện trọng đại nêu trên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở Nội vụ Nghệ An triển khai việc chi trả quà tặng của Trung ương và của tỉnh đến người thụ hưởng, đảm bảo về thời gian và đúng đối tượng.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ Nghệ An tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025, chiều 30/12, toàn tỉnh đã và đang chi trả trợ cấp thường xuyên 62.679 đối tượng với số tiền chi trả gần 200 tỷ đồng/tháng.

Năm 2025, tỉnh Nghệ An có thêm 297 trường hợp người có công và thân nhân người có công, trong đó có 7 liệt sỹ được công nhận và cấp Bằng Tổ quốc ghi công.

Địa phương này giải quyết trợ cấp 1 lần các loại, trợ cấp mai táng phí 6.033 người có công, thân nhân người có công, thân nhân người trực tiếp tham gia kháng chiến, với số tiền trên 105 tỷ đồng.

Các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An chi trả chế độ trợ cấp 1 lần đến đối tượng chính sách trên địa bàn (Ảnh: Hoàng Anh).

Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 toàn tỉnh có 157.416 người có công và thân nhân người có công với cách mạng được tặng quà, số tiền trên 50,2 tỷ đồng.

Dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), Sở Nội vụ Nghệ An cùng các địa phương tổ chức tặng quà của Chủ tịch Nước đến 78.577 đối tượng, với tổng số tiền hơn 39,2 tỷ đồng.

Kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7), tỉnh đã cấp phát kịp thời hơn 24 tỷ đồng quà tặng của Chủ tịch nước đến 78.523 đối tượng.

Các cấp, ngành, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã trích kinh phí và tổ chức thăm hỏi, tặng quà 43.899 lượt đối tượng người có công trên địa bàn tỉnh và các đơn vị chăm sóc, nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công, với tổng kinh phí hơn 10,5 tỷ đồng.

Trong năm 2025, toàn tỉnh đã vận động thu hơn 10 tỷ đồng từ nguồn quỹ Đền ơn đáp nghĩa (trong đó các địa phương vận động được 8,4 tỷ đồng).

Từ nguồn vận động Quỹ và huy động của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, 148 gia đình chính sách còn khó khăn về nhà ở đã được hỗ trợ kinh phí xây mới hoặc sửa chữa nhà ở với tổng trị giá gần 4,4 tỷ đồng.

Sở Nội vụ Nghệ An phối hợp tổ chức thành công việc tiếp nhận, di chuyển, lấy mẫu sinh phẩm 76 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào mùa khô năm 2024-2025 về án táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Nghi Lộc.

Trong năm, các cơ quan liên quan đã xác định danh tính hài cốt liệt sỹ 150 trường hợp; ban hành 98 giấy giới thiệu di chuyển hài cốt liệt sỹ; 45 giấy báo tin mộ, giấy xác nhận thông tin mộ liệt sỹ cho thân nhân liệt sỹ trong cả nước.