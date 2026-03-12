Chi tiết về chế độ điều dưỡng và chăm sóc sức khỏe sĩ quan nghỉ hưu

Bộ Quốc phòng vừa ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 343/2025 về chế độ an điều dưỡng, chăm sóc khi mắc bệnh hiểm nghèo, chế độ thông tin và hỗ trợ tang lễ đối với sĩ quan quân đội nghỉ hưu.

Văn bản này quy định cụ thể đối tượng áp dụng, cách tổ chức an điều dưỡng, chế độ chăm sóc sức khỏe cũng như trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc thực hiện chính sách.

Thông tư áp dụng với sĩ quan cấp tướng đã nghỉ hưu và nhiều nhóm cán bộ quân đội khác như sĩ quan cấp tá, cấp úy, quân nhân chuyên nghiệp, công chức, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng hoặc người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân đã nghỉ hưu. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức liên quan đến việc thực hiện chính sách với nhóm đối tượng này cũng thuộc phạm vi điều chỉnh.

Cựu chiến binh tại sự kiện A80 (Ảnh: Hải Long).

Quy định cụ thể về chế độ an điều dưỡng

Một nội dung đáng chú ý của thông tư là hướng dẫn chi tiết việc tổ chức an điều dưỡng cho sĩ quan quân đội nghỉ hưu. Hằng năm, các đối tượng thuộc diện chính sách sẽ được cấp phiếu mời an điều dưỡng để nghỉ dưỡng tại các đoàn an điều dưỡng của quân đội.

Phiếu mời an điều dưỡng có 2 loại gồm phiếu cá nhân và phiếu gia đình. Với phiếu gia đình, sĩ quan nghỉ hưu có thể đi cùng tối đa 4 thân nhân như vợ hoặc chồng, cha mẹ, cha mẹ vợ hoặc chồng, con đẻ hoặc con nuôi theo quy định của pháp luật.

Thời gian nghỉ tại các đoàn an điều dưỡng được quy định là 5 ngày cho mỗi đợt. Trong thời gian này, người tham gia được bố trí phòng nghỉ, được chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng và tham quan theo tiêu chuẩn tương ứng với cấp bậc, chức vụ khi còn công tác.

Trong một số trường hợp, các đơn vị quân đội có thể tổ chức phương tiện đưa đón tập trung. Nếu sĩ quan nghỉ hưu tự túc phương tiện đến nơi nghỉ dưỡng, đoàn an điều dưỡng sẽ thanh toán chi phí tàu xe theo quy định hiện hành.

Thông tư cũng quy định tiền hỗ trợ an điều dưỡng được chi trả trong quý I hằng năm. Trường hợp người nghỉ hưu vi phạm pháp luật hoặc bị xử lý kỷ luật và quyết định có hiệu lực trong quý I, việc chi trả có thể bị dừng hoặc thu hồi nếu khoản tiền đã được cấp trước đó.

Chăm sóc khi mắc bệnh hiểm nghèo

Ngoài chế độ an điều dưỡng, thông tư còn hướng dẫn việc chăm sóc đối với sĩ quan quân đội nghỉ hưu khi mắc bệnh hiểm nghèo. Các chế độ này được thực hiện theo quy định tại Nghị định 343/2025 của Chính phủ.

Một điểm đáng chú ý là chi phí giám định y khoa trong trường hợp xác định bệnh hiểm nghèo sẽ do Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội hoặc Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh thanh toán cho Hội đồng giám định y khoa. Mức chi được xác định dựa trên nội dung giám định và biểu phí theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính.

Để quản lý và thực hiện chính sách hiệu quả, thông tư yêu cầu các địa phương và đơn vị quân đội thực hiện việc đăng ký, theo dõi và quản lý sĩ quan nghỉ hưu trên địa bàn. Ban chỉ huy quân sự cấp xã có trách nhiệm tổng hợp thông tin, báo cáo lên cấp trên theo định kỳ.

Theo quy định, các báo cáo về số lượng và biến động của cán bộ quân đội nghỉ hưu sẽ được thực hiện hằng năm và hằng quý. Việc này nhằm bảo đảm cơ quan chức năng nắm được tình hình thực tế, từ đó triển khai đầy đủ các chế độ chính sách.

Thông tư cũng nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng trong việc tổ chức thực hiện chính sách. Tổng cục Chính trị có nhiệm vụ chỉ đạo chung, trong đó Cục Chính sách - Xã hội chủ trì kiểm tra việc thực hiện chế độ an điều dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho cán bộ quân đội nghỉ hưu.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng còn có trách nhiệm xây dựng cơ sở dữ liệu về cán bộ quân đội nghỉ hưu để phục vụ công tác quản lý và thực hiện chính sách thống nhất trên toàn quân.

Thông tư có hiệu lực thi hành trong năm 2026, đồng thời thay thế một số quy định trước đây liên quan đến chế độ chăm sóc và hỗ trợ đối với sĩ quan quân đội nghỉ hưu. Văn bản này được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho lực lượng cán bộ quân đội sau khi rời quân ngũ.