Thẩm quyền mới của cấp xã trong quyết định chủ trương đầu tư

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Đỗ Minh Tuấn, đã ký quyết định ủy quyền cho UBND cấp xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm quyền của cấp quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công đã được cấp huyện phê duyệt trước ngày 1/7.

Theo quyết định này, các dự án đầu tư công đã được cấp huyện quyết định chủ trương đầu tư trước thời điểm 1/7, và nằm trong kế hoạch bàn giao cho UBND cấp xã quản lý của tỉnh Thanh Hóa, sẽ chính thức do cấp xã chịu trách nhiệm.

UBND cấp xã được ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm quyền của cấp quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công đã được cấp huyện phê duyệt trước ngày 1/7 (Ảnh minh họa: Thanh Tùng).

Thời hạn ủy quyền kéo dài từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 1/3/2027.

Ông Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh, UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm quyền được ủy quyền theo đúng quy định pháp luật.

Việc triển khai các dự án theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phải đảm bảo tiến độ, hiệu quả, đồng thời không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Cấp xã sẽ chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trong phạm vi các nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền được ủy quyền.

Để đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng và hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu các sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức liên quan phối hợp chặt chẽ với UBND cấp xã trong suốt quá trình tổ chức thực hiện, đảm bảo đúng quy định và mang lại hiệu quả cao nhất.