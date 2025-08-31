Thanh Hóa phê duyệt hơn 430 tỷ đồng tặng quà toàn dân mừng Tết Độc lập

Ngày 31/8, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa thông tin, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh, đã ký quyết định phê duyệt bổ sung có mục tiêu dự toán kinh phí tặng quà nhân dân trên địa bàn tỉnh này nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tổng dự toán kinh phí cho hoạt động này là hơn 430 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu chiếm hơn 427 tỷ đồng, còn lại gần 3,4 tỷ đồng từ nguồn chi khác trong dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2025.

Hình thức tặng quà có thể qua tài khoản hưởng an sinh xã hội hoặc trực tiếp bằng tiền, tùy theo tình hình thực tế (Ảnh: Trần Lê).

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài chính và Công an tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, pháp lý, trình tự, thủ tục, thẩm quyền đề nghị phê duyệt, thẩm định, số liệu báo cáo và việc đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn, định mức theo quy định.

Sở Tài chính có trách nhiệm phổ biến quyết định và hướng dẫn các đơn vị liên quan triển khai thực hiện, đồng thời kiểm tra, kiểm soát và cấp kinh phí cho các xã, phường đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

Công an tỉnh sẽ cung cấp danh sách dân cư trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đến hết ngày 30/8 cho UBND cấp xã để làm căn cứ lập danh sách tặng quà, phối hợp chặt chẽ để đảm bảo tặng quà đúng đối tượng, kịp thời và không thất thoát.

Kho bạc Nhà nước khu vực XI được giao nhiệm vụ chỉ đạo các phòng giao dịch trực thuộc kịp thời nhập dự toán ngân sách xã vào hệ thống TABMIS, phối hợp với UBND cấp xã và các ngân hàng thương mại để thực hiện tặng quà thông suốt, kịp thời.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khu vực 7 sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan và các ngân hàng thương mại đảm bảo hệ thống thanh toán và nguồn tiền thông suốt, đáp ứng đầy đủ, kịp thời yêu cầu chi trả, tránh bỏ sót hoặc trùng lặp đối tượng.

UBND các xã, phường có trách nhiệm khẩn trương thực hiện các thủ tục nghiệp vụ rút dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí đúng chế độ, chính sách, mục tiêu, đối tượng, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Các địa phương sẽ phối hợp với công an xã, phường và các đơn vị liên quan để chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất, tổ chức chi trả, tặng quà kịp thời, an toàn, đúng đối tượng. Hình thức tặng quà có thể qua tài khoản hưởng an sinh xã hội hoặc trực tiếp bằng tiền, tùy theo tình hình thực tế.

Mức quà tặng là 100.000 đồng/người, bằng tiền mặt, theo quy định tại Công điện số 149/CĐ-TTg ngày 28/8 của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian và quy trình tặng quà thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 13578/BTC-NSNN ngày 29/8 của Bộ Tài chính. Các cấp, ngành, địa phương được yêu cầu nỗ lực hoàn thành việc tặng quà chậm nhất trong ngày 1/9.

Trong quá trình thực hiện, nếu thiếu kinh phí, UBND các xã, phường chủ động cân đối ngân sách địa phương, sau đó báo cáo Sở Tài chính để được bổ sung. Trường hợp dư nguồn, địa phương phải kịp thời hoàn trả ngân sách tỉnh.