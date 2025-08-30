Phường đi đầu trao quyền cho công chức thay chủ tịch ký chứng thực

Ngày 30/8, ông Nguyễn Hà Bắc, Bí thư Đảng ủy phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng, cho biết UBND phường này đã ban hành quyết định về việc ủy quyền cho công chức thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực chứng thực.

Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh sẽ ủy quyền cho 3 công chức của phường gồm: 2 chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND phường và 1 chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện chứng thực theo Nghị quyết của HĐND thành phố Đà Nẵng ban hành.

Bà Dương Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh trực tiếp nhận hồ sơ để xử lý cho công dân (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo quyết định, các công chức này được thực hiện việc chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (ở Việt Nam và nước ngoài) cấp hoặc chứng nhận.

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản; chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt và tiếng Việt sang tiếng nước ngoài.

Thời gian ủy quyền được áp dụng từ ngày 29/8 đến hết ngày 31/12.

Quyết định cũng nêu rõ, việc ủy quyền không làm thay đổi hoặc chấm dứt thẩm quyền chứng thực của Chủ tịch UBND phường.

Các công chức được ủy quyền phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND phường và trước pháp luật về nội dung công việc được ủy quyền, đồng thời có nghĩa vụ báo cáo kết quả thực hiện, không được ủy quyền lại cho người khác.

Theo Nghị quyết của HĐND thành phố Đà Nẵng, thông qua vào ngày 12/8, quy định Chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền cho công chức trong lĩnh vực chứng thực.

Người được ủy quyền phải có trình độ đại học (chuyên ngành luật) trở lên và tối thiểu 3 năm làm việc trong lĩnh vực tư pháp.

Theo Nghị quyết, Chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền cho công chức thực hiện các nội dung nêu trên. Tuy nhiên, Nghị quyết cũng có nêu công chức cũng được ủy quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở; chứng thực di chúc; chứng thực văn bản từ chối nhận hoặc thỏa thuận phân chia, khai nhận di sản; chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch…

Như vậy, so với Nghị quyết, UBND phường Hòa Khánh chưa cho phép công chức thực hiện chứng thực các hồ sơ như hợp đồng, giao dịch về bất động sản như nêu trên.

UBND phường Hòa Khánh cũng là một trong những địa phương đầu tiên tại thành phố Đà Nẵng ban hành quyết định sau khi có nghị quyết của HĐND thành phố.

Như Dân trí đã thông tin, những ngày qua, lượng người dân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công (bộ phận một cửa) phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng, làm thủ tục chứng thực hồ sơ tăng cao.

Bà Dương Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh, cho hay trước kia, cán bộ tư pháp hộ tịch được ủy quyền ký, đóng dấu và trả kết quả trực tiếp cho dân.

Tuy nhiên, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc ủy quyền này phải được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua. Nên tạm thời chỉ Chủ tịch và Phó Chủ tịch phường mới được ký giấy tờ chứng thực.

Đặc thù tại phường Hòa Khánh là phòng làm việc của lãnh đạo xa bộ phận một cửa, nên nếu ký theo cách truyền thống, cán bộ phải gom nhiều hồ sơ mới mang lên ký để tránh đi lại nhiều lần, gây chậm trễ.

Vì vậy, phường đã đưa ra giải pháp là cử 2 Phó Chủ tịch UBND phường thay phiên nhau xuống ngồi làm việc, ký hồ sơ trực tiếp cho người dân tại bộ phận một cửa. Cán bộ văn thư cũng “dời” xuống làm việc tại trung tâm để đóng dấu, nên giải quyết thủ tục chỉ mất khoảng 15 phút.

Tán thành việc ủy quyền cho công chức thuộc UBND cấp xã trong lĩnh vực chứng thực, ông Nguyễn Hà Bắc, Bí thư Đảng ủy phường Hòa Khánh, nhấn mạnh việc sẽ rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục cho người dân.