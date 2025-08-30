"Soi" thực trạng thừa, thiếu công chức ở thành phố lớn nhất nước

Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng đã có phản hồi ý kiến cử tri về phương án sắp xếp, bố trí lại nhân lực để nâng cao hiệu quả khi tình trạng thiếu hụt về nhân lực tại các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Theo Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, để giải quyết nhu cầu cấp bách về tình trạng thiếu hụt, phân bố cán bộ, công chức không đồng đều giữa các xã, phường, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND thành phố ban hành đề án số 1342 ngày 21/8 về rà soát, sắp xếp cán bộ, công chức xã, phường và điều động, biệt phái hỗ trợ cho chính quyền địa phương các xã miền núi.

Cán bộ giải quyết thủ tục hành chính tại phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Đây được xem là căn cứ để thực hiện công tác rà soát, sắp xếp, bố trí lại cán bộ tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tăng cường hỗ trợ cho chính quyền địa phương các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn thành phố.

Theo đề án 1342, hiện nay thành phố có 25 xã, phường thiếu 154 công chức so với định mức được giao và có 67 xã, phường thừa 741 công chức so với định mức được giao. Trong vòng 5 năm tới phải giải quyết 587 cán bộ, công chức dôi dư so với định mức quy định.

Thành phố chỉ có xã Trà Giáp và xã Phước Năng là hai địa phương “cân bằng” khi biên chế đúng 32 chỉ tiêu, không thừa cũng không thiếu cán bộ, công chức.

Trong nhóm thừa nhiều cán bộ, công chức, dẫn đầu là phường Hải Châu với 36 người, kế đến là xã Hiệp Đức 33 người, phường Thanh Khê 31 người, phường Ngũ Hành Sơn 28 người, phường Hội An 25 người…

Các địa phương nêu trên thường có số lượng biên chế được giao từ 60 đến hơn 100 suất và hầu hết nằm ở trung tâm thành phố.

Ở khu vực miền núi, xã Tây Giang cũng thừa tới 33 công chức so với biên chế 65 suất, xã Hùng Sơn thừa 16 công chức, xã Phước Trà thừa 19 công chức.

Ngược lại, nhiều địa phương đang thiếu hụt số lượng cán bộ, công chức. Ở khu vực tây bắc thành phố, phường Hòa Khánh đang thiếu tới 22 công chức, phường Liên Chiểu thiếu 4 công chức.

Ở khu vực đảo, xã Tân Hiệp thiếu 17 công chức và xã Tam Hải thiếu 6 công chức, trong khi mỗi xã được giao 32 suất biên chế.

Tại các xã miền núi, tình trạng thiếu hụt cũng khá phổ biến: Xã La Êê thiếu 10 công chức; xã Nam Giang và xã Phước Hiệp đều thiếu 7 công chức; xã Trà Vân thiếu 6 công chức; xã Phước Thành, Đắc Pring, Trà Leng và Nam Trà My đều thiếu 5 công chức. Các xã miền núi này đều được giao chỉ tiêu cán bộ công chức là 32 suất.

Theo đề án, nguyên nhân của tình trạng thừa, thiếu cán bộ, công chức tại các xã, phường được lý giải là do công tác bố trí, sắp xếp cán bộ cấp xã, phường thực hiện trong bối cảnh “vừa chạy, vừa xếp hàng”, thời gian thực hiện gấp, yêu cầu tiến độ hoàn thành sớm, do đó chưa có thời gian đánh giá, rà soát kỹ trước khi bố trí.

Đang tồn tại tình trạng vừa thừa, vừa thiếu biên chế, đội ngũ cán bộ, công chức ở một số phường, xã chưa phù hợp với vị trí việc làm, năng lực lãnh đạo để thực hiện nhiệm vụ theo mô hình mới.

Việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức tại xã phường do một số cấp ủy huyện trước đây chỉ đạo thực hiện chưa thực sự khách quan, khoa học.