Tên mới được chọn đặt cho nhiều xã, phường nhất Việt Nam

Cụ thể, thành phố Cần Thơ và 3 tỉnh Bắc Ninh, Đắk Lắk, Tây Ninh đều có phường Tân An. TP Hải Phòng và 5 tỉnh Tuyên Quang, Nghệ An, Đồng Nai, Vĩnh Long, An Giang cùng có xã Tân An.

Phường Tân An của thành phố Cần Thơ hiện tại được thành lập trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập phường An Khánh và phường Hưng Lợi thuộc quận Ninh Kiều (cũ).

Cần Thơ cũng là một trong những tỉnh, thành có đơn vị hành chính cấp xã mang tên Tân An (Ảnh: Bảo Kỳ).

Phường Tân An của tỉnh Bắc Ninh được thành lập trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập 4 phường, xã của thành phố Bắc Giang (cũ) gồm: phường Tân An, xã Quỳnh Sơn, xã Lãng Sơn và xã Trí Yên.

Phường Tân An ở tỉnh Đắk Lắk mới được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Tân An, xã Ea Tu và xã Hòa Thuận của thành phố Buôn Ma Thuột (cũ).

Phường Tân An, tỉnh Tây Ninh hiện tại được thành lập trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của Phường 7 và các xã Bình Tâm, Nhơn Thạnh Trung, An Vĩnh Ngãi của thành phố Tân An (tỉnh Long An cũ).

Cán bộ tăng cường của Bộ Nội vụ làm việc với UBND phường Tân An, tỉnh Tây Ninh trong những ngày đầu lập phường mới (Ảnh: Tùng Nguyên).

Xã Tân An thuộc thành phố Hải Phòng được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Tân Phong, An Đức và Đức Phúc thuộc huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương cũ.

Xã Tân An ở tỉnh Tuyên Quang mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai xã Tân An và Hà Lang thuộc huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang cũ.

Xã Tân An của Nghệ An được thành lập trên cơ sở sáp nhập, hợp nhất 3 xã Nghĩa Phúc, Hương Sơn và Tân An thuộc huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An cũ.

Xã Tân An của Đồng Nai hiện nay được thành lập trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Vĩnh Tân và xã Tân An thuộc huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai cũ).

Xã Tân An ở tỉnh Vĩnh Long mới được hình thành trên cơ sở sắp xếp xã Huyền Hội và xã Tân An thuộc huyện Càng Long (tỉnh Trà Vinh cũ).

Xã Tân An của An Giang sau sáp nhập tỉnh được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của ba xã Tân An, Tân Thạnh và Long An thuộc thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang cũ).

Xếp sau cái tên Tân An là Tân Thành. Tân Thành được dùng để đặt tên cho 2 phường và 7 xã. Kế đó là Tân Tiến, từ được dùng để đặt tên cho 1 phường và 7 xã.

Các địa danh như Tân Phú, Tân Hoà, Tân Hưng đều được dùng để đặt tên cho 6 đơn vị hành chính cấp xã.

Ngoài ra, một số địa danh khác được lưu giữ khi sắp xếp đơn vị hành chính bằng cách gắn địa danh cũ với con số để đặt tên cho đơn vị hành chính cấp xã mới như: Phường 1 Bảo Lộc, phường 2 Bảo Lộc, phường 3 Bảo Lộc, xã Đam Rông 1, xã Đam Rông 2, xã Đam Rông 3, xã Đam Rông 4 (tỉnh Lâm Đồng).

Một số địa danh được lưu giữ khi sắp xếp đơn vị hành chính bằng cách gắn địa danh cũ với phương hướng để đặt tên cho đơn vị hành chính cấp xã mới như: xã Phù Mỹ Nam, xã Phù Mỹ Bắc, xã Phù Mỹ Đông, xã Phù Mỹ Tây (tỉnh Gia Lai).

Một số địa danh lại được lưu giữ bằng cách gắn địa danh cấp huyện cũ với địa danh cấp xã để đặt tên cho đơn vị hành chính mới ở cơ sở như: phường Xuân Hương - Đà Lạt, phường Cam Ly - Đà Lạt, phường Lâm Viên - Đà Lạt, phường Xuân Trường - Đà Lạt, phường Langbiang - Đà Lạt, xã Đinh Văn - Lâm Hà, xã Phú Sơn - Lâm Hà, xã Nam Hà - Lâm Hà, xã Nam Ban - Lâm Hà, xã Tân Hà - Lâm Hà, xã Phúc Thọ - Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng).