Bộ Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Sáng 13/10, Đảng ủy Bộ Nội vụ đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng với sự tham dự của 50 quần chúng ưu tú đang công tác tại các đơn vị, phòng, ban trực thuộc.

Trang bị nền tảng lý luận, nuôi dưỡng lý tưởng cách mạng

Phát biểu tại lớp bồi dưỡng, Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Bộ Nội vụ Trịnh Thị Lan Anh cho biết, đây là bước học tập chính trị đầu tiên, giúp mỗi quần chúng ưu tú hiểu rõ hơn về Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.

"Đây không chỉ là một khóa học, mà còn là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm và thử thách đối với mỗi đồng chí trên con đường phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam", bà Lan Anh nhấn mạnh.

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục lãnh đạo toàn dân thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội”.

Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Bộ Nội vụ Trịnh Thị Lan Anh phát biểu (Ảnh: Hải Nam).

Theo bà Lan Anh, để hoàn thành nhiệm vụ ấy đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ cần không ngừng rèn luyện, bồi dưỡng lý luận chính trị, trau dồi bản lĩnh, kiên định mục tiêu và lý tưởng cách mạng.

Tại lớp học, các học viên được tìm hiểu những nội dung cơ bản về lịch sử, cương lĩnh, đường lối của Đảng; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; điều kiện, tiêu chuẩn phấn đấu trở thành đảng viên cùng nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên. Từ đó, các học viên được bồi dưỡng nhận thức chính trị, củng cố niềm tin, hình thành động cơ phấn đấu trong sáng, tự giác rèn luyện bản thân, góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng vững mạnh.

Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và sàng lọc đảng viên, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nội vụ luôn xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng đảng.

Trong những năm qua, Đảng ủy Bộ Nội vụ đã thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy đảng tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phát hiện và bồi dưỡng quần chúng ưu tú.

Đồng thời, Đảng ủy Bộ còn chú trọng lựa chọn, rèn luyện những cá nhân tiêu biểu cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác. Nhờ đó, đội ngũ đảng viên mới được kết nạp hàng năm ngày càng bảo đảm chất lượng, có bản lĩnh, có trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Phát huy tinh thần học tập, vận dụng kiến thức vào thực tiễn

Để lớp bồi dưỡng đạt chất lượng, hiệu quả, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ đề nghị các giảng viên, học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc chương trình đã đề ra, chủ động trao đổi, thảo luận trong quá trình học tập.

Kết thúc khóa học, học viên sẽ viết bài kiểm tra, bài thu hoạch nhằm đánh giá nhận thức, khả năng vận dụng kiến thức lý luận vào thực tiễn công tác và sinh hoạt tại cơ quan, đơn vị.

Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng với sự tham dự của 50 quần chúng ưu tú đang công tác tại các đơn vị, phòng, ban trực thuộc Bộ Nội vụ (Ảnh: Hải Nam).

Bà Trịnh Thị Lan Anh khẳng định, với tinh thần học tập nghiêm túc, cầu thị và khát vọng cống hiến, lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng do Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức sẽ là bước khởi đầu quan trọng trên hành trình mỗi quần chúng ưu tú hướng tới mục tiêu, lý tưởng cao đẹp – trở thành người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại lớp bồi dưỡng, các quần chúng nghe các chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lớp học diễn ra ngày 13-17/10.