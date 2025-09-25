Đảng ủy Bộ Nội vụ bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo với cấp ủy các cấp

Sáng 25/9, Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng cấp ủy các cấp đầu nhiệm kỳ với sự tham dự của 400 cấp ủy viên các cấp.

Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng cấp ủy các cấp đầu nhiệm kỳ (Ảnh: Mạnh Quân).

Tham dự lớp bồi dưỡng có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Trương Hải Long; Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Trưởng Ban tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Nguyễn Huy Hưng; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy, Vụ Trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Tuấn Ninh; Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Lê Đạt, Giảng viên Viện nghiên cứu xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Tố Uyên.

Tham gia lớp bồi dưỡng là các Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy các cấp, các chi ủy, chi bộ trực thuộc các đảng bộ cơ sở, đảng bộ Bộ Nội vụ.

Nâng cao năng lực lãnh đạo

Phát biểu chỉ đạo tại lớp bồi dưỡng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long khẳng định, việc bồi dưỡng cấp ủy các cấp đầu nhiệm kỳ 2025-2030 là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm nâng cao năng lực, trách nhiệm và kỹ năng công tác cho đội ngũ cấp ủy viên.

Trong bối cảnh cả nước thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp, tổ chức bộ máy, tổ chức Đảng trong hệ thống chính trị cũng được tổ chức lại theo mô hình mới. Trong đó, cấp ủy đảng giữ vai trò hạt nhân, lãnh đạo.

Vì vậy, Thứ trưởng nhấn mạnh nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy là nhiệm vụ rất quan trọng. Đây là nhiệm vụ chính trị được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long phát biểu (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, lớp bồi dưỡng sẽ giúp các cấp ủy cập nhật, củng cố kiến thức lý luận, nghiệp vụ công tác Đảng, nhất là những nội dung mới trong quy định, nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Đảng.

Đồng thời, việc bồi dưỡng cấp ủy các cấp đầu nhiệm kỳ cũng giúp nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị; phương pháp điều hành sinh hoạt chi bộ, xây dựng và tổ chức nghị quyết, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương…

Từ đó, Bí thư, Phó Bí thư và cấp ủy viên các cấp sẽ trang bị đủ phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực, phong cách làm việc khoa học, nâng cao năng lực, tư duy, tầm nhìn, chất lượng, hiệu quả công tác và kinh nghiệm thực tiễn, đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Chú trọng chất lượng, gắn lý luận với thực tiễn

Để lớp bồi dưỡng đạt chất lượng, hiệu quả, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, Ban Tổ chức lớp bồi dưỡng đã mời các báo cáo viên là lãnh đạo các Vụ Cơ sở Đảng, đảng viên - Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chính phủ, giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp biên soạn tài liệu, bài giảng và truyền đạt nội dung bồi dưỡng.

Thứ trưởng Trương Hải Long lưu ý các báo cáo viên tập trung nêu những vấn đề thiết thực, vấn đề mới, tăng cường trao đổi, thảo luận để học viên có kinh nghiệm trực quan, tiếp thu nội dung trong công tác xây dựng đảng trong thời gian tới.

Lãnh đạo Bộ đồng thời yêu cầu các cấp ủy trong Đảng bộ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật học tập, tham dự đầy đủ, nghiên cứu nghiêm túc, thảo luận sôi nổi; kết hợp học tập với chia sẻ kinh nghiệm thực tế, thẳng thắn nêu những khó khăn, vướng mắc để được các báo cáo viên hướng dẫn, giải đáp.

Giảng viên Viện nghiên cứu xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Tố Uyên (Ảnh: Mạnh Quân).

Thứ trưởng khẳng định, việc tổ chức lớp bồi dưỡng cấp ủy diễn ra trong bối cảnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm mở đầu của nhiệm kỳ mới của Đảng bộ Bộ Nội vụ. Toàn Đảng bộ Bộ đang nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị của năm 2025 và triển khai các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Tại lớp bồi dưỡng, giảng viên Viện nghiên cứu xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Tố Uyên hướng dẫn chuyên đề tổ chức cơ sở Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng và chuyên đề nhiệm vụ của Chi ủy, Bí thư chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ...