So bảng lương của giáo viên trước và sau khi được xếp cao nhất khu vực công

Năm nay, lương cơ sở vẫn duy trì 2,34 triệu đồng/tháng, theo Nghị định 73/2024 của Chính phủ.

Tiền lương giáo viên là viên chức được tính bằng công thức: Tiền lương = Mức lương cơ sở x Hệ số lương.

Theo quy định tại Thông tư 01/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lương giáo viên mầm non được xếp theo 3 hạng 1, 2, 3 (tương đương viên chức loại A2, A1, A0).

Lương giáo viên tiểu học được xếp theo 3 hạng 1, 2, 3 (áp dụng hệ số lương của viên chức tương đương loại A2 - nhóm A2.1; loại A2 - nhóm A2.2 và loại A1).

Lương giáo viên trung học cơ sở được xếp theo 3 hạng 1, 2, 3 (áp dụng hệ số lương của viên chức tương đương loại A2 - nhóm A2.1; loại A2 - nhóm A2.2 và loại A1).

Lương giáo viên trung học phổ thông được xếp theo 3 hạng 1, 2, 3 (áp dụng hệ số lương của viên chức tương đương loại A2 - nhóm A2.1; loại A2 - nhóm A2.2 và loại A1).

Do đó, toàn bộ bảng lương giáo viên năm 2025 chi tiết áp dụng mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng như sau:

Như vậy, mức lương giáo viên cao nhất là gần 16 triệu đồng/tháng và mức lương thấp nhất là 4,9 triệu đồng/tháng. Đây là mức lương chưa bao gồm các phụ cấp, trợ cấp khác.

Bên cạnh đó, giáo viên sẽ tiếp tục được hưởng các khoản phụ cấp như: Phụ cấp ưu đãi theo nghề của giáo viên; phụ cấp đặc thù với nhà giáo là nghệ nhân; phụ cấp cho giáo viên dạy người khuyết tật; phụ cấp cho giáo viên công tác tại vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn; phụ cấp thâm niên.

Mới đây, Luật Nhà giáo vừa được Quốc hội thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.

Trong đó, luật dành riêng một chương để quy định về chính sách tiền lương và đãi ngộ đối với nhà giáo.

Đặc biệt, tại Điểm a Khoản 1 Điều 23, Luật Nhà giáo quy định: “Lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp”.

Đầu năm học mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đang hoàn thiện dự thảo quy định chi tiết về tiền lương, phụ cấp và các chính sách thu hút, hỗ trợ nhà giáo.

Dự kiến tiền lương cơ bản của tất cả nhà giáo đều tăng, tăng thêm ít nhất khoảng 2 triệu đồng, nhiều nhất có thể lên tới 5-7 triệu đồng/người/tháng. Tiền tăng thêm này chỉ tính với lương cơ bản, chưa tính với các loại phụ cấp khác.