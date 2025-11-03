Xác định trợ cấp tinh giản biên chế với người hoạt động không chuyên trách

Theo công văn của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai kiến nghị hướng dẫn về cách xác định phụ cấp để tính hưởng trợ cấp và cách xác định thời gian để tính hưởng trợ cấp tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách.

Sở này dẫn Nghị định số 33/2023/NĐ-CP có nêu, ngân sách Trung ương thực hiện khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, để chi trả hằng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là 1,5 lần mức lương cơ sở, không phân biệt trình độ chuyên môn của người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Nghị định này giao cho HĐND tỉnh căn cứ quỹ phụ cấp được ngân sách Trung ương khoán cho mỗi cấp xã, mỗi thôn, tổ dân phố nguồn kinh phí ngân sách chi cho cải cách chính sách tiền lương của địa phương; các quy định của pháp luật có liên quan và đặc thù của từng cấp xã, từng thôn, tổ dân phố để xem xét, quyết định mức phụ cấp của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố bảo đảm tương quan hợp lý với mức lương bậc 1 của công chức cấp xã có cùng trình độ đào tạo.

Hướng dẫn cách tính chế độ cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ việc (Ảnh minh họa: Quốc Triều).

Căn cứ quy định trên, HĐND tỉnh Đồng Nai ban hành Nghị quyết số 32/2023/NQ-HĐND quy định chức danh, chế độ hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp (khu phố) và người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp (khu phố) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Cụ thể, đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã được hưởng phụ cấp trên cơ sở trình độ chuyên môn: Trình độ đào tạo đại học được hưởng mức phụ cấp hệ số 2,34 x mức lương cơ sở/người/tháng; cao đẳng được hưởng mức phụ cấp hệ số 2,1 x mức lương cơ sở/người/tháng; trung cấp được hưởng mức phụ cấp hệ số 1,86 x mức lương cơ sở/người/tháng; sơ cấp và chưa qua đào tạo được hưởng mức phụ cấp hệ số 1,7 x mức lương cơ sở/người/tháng.

Để kịp thời chi trả chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai đề nghị Bộ Nội vụ hướng dẫn việc áp dụng phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã được thực hiện theo phụ cấp 1,5 lần mức lương cơ sở hoặc phụ cấp 2,34 lần mức lương cơ sở đối với trình độ đại học do ngân sách trung ương khoán quỹ phụ cấp và địa phương thực hiện hỗ trợ (theo Nghị định số 33/2023/NĐ-CP).

Bên cạnh đó, Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai đề nghị làm rõ thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở các vị trí việc làm khác ngoài các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội và lực lượng vũ trang có được tính vào thời gian để tính hưởng trợ cấp tinh giản biên chế hay không?

Trả lời nội dung trên, Bộ Nội vụ cho biết, Nghị định số 154/2025/NĐ-CP5 đã quy định phụ cấp hằng tháng hiện hưởng của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là phụ cấp hằng tháng liền kề trước khi nghỉ việc, do ngân sách trung ương khoán quỹ phụ cấp để chi trả.

Trường hợp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn hoặc tổ dân phố kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ của người hoạt động không chuyên trách khác ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thì phụ cấp hằng tháng hiện hưởng để tính trợ cấp là phụ cấp hằng tháng của chức danh hiện hưởng, không tính phụ cấp hằng tháng của chức danh kiêm nhiệm.

Tại khoản 4 Điều 5 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP đã quy định về thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của các đối tượng tinh giản biên chế.

Trong đó, thời gian công tác được tính là tổng thời gian có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp xã và lực lượng vũ trang nhưng chưa hưởng trợ cấp thôi việc, chế độ bảo hiểm xã hội một lần hoặc chưa hưởng chế độ phục viên, xuất ngũ.

Theo đó, về phụ cấp và việc xác định thời gian để tính hưởng trợ cấp tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách, Bộ Nội vụ đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai căn cứ quy định nêu trên để thực hiện.