Giám đốc Sở Nội vụ được giao quyền giải quyết thủ tục việc làm, tiền lương

Ngày 12/11, thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh này đã ký các quyết định ủy quyền cho Giám đốc Sở Nội vụ, trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính trọng tâm trong lĩnh vực việc làm, lao động, tiền lương trên địa bàn.

Đối với việc giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực việc làm, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ủy quyền cho Giám đốc Sở Nội vụ cấp, gia hạn và thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm; rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.

Người dân, doanh nghiệp đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Quách Tuấn).

Đối với việc giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động tiền lương, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ủy quyền cho Giám đốc Sở Nội vụ, giải quyết các thủ tục như cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động; rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động.

Các quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/11. Thời gian thực hiện ủy quyền đến hết ngày 31/12/2028.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng giao Sở Nội vụ xây dựng các quyết định công bố sửa đổi các thủ tục hành chính nêu trên, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ban hành.

Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện. Định kỳ hằng năm báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh các nội dung liên quan đến nhiệm vụ được ủy quyền hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Trước đó, ngày 29/10, UBND tỉnh Thanh Hóa đã thống nhất với đề xuất của Sở Nội vụ, đưa 2 thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm vào thực hiện cơ chế ưu tiên “làn xanh”.

Các thủ tục được ưu tiên, gồm: cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, gia hạn giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Theo quy định của pháp luật, thời gian cấp giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động với lao động nước ngoài là 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Khi đưa 2 thủ tục hành chính vào thực hiện cơ chế ưu tiên “làn xanh” được rút ngắn 3 ngày, tương đương tỷ lệ giảm 30%.