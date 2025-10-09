Sau sáp nhập, phụ cấp trách nhiệm và khu vực có được giữ nguyên?

Chế độ, chính sách tiền lương của cán bộ, công chức được giữ nguyên 6 tháng sau sắp xếp (Ảnh minh họa: Tùng Nguyên).

Theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, trước khi sáp nhập, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang được hưởng phụ cấp nào thì sau khi sắp xếp được tiếp tục hưởng phụ cấp đó.

Tuy nhiên, ông Tâm (công tác tại tỉnh Tây Ninh) thắc mắc về 2 trường hợp cụ thể và đề nghị Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện.

Thứ nhất, công chức thanh tra cấp huyện trước sắp xếp được hưởng phụ cấp khu vực. Sau sắp xếp, công chức trên được điều động làm việc tại thanh tra tỉnh thì có tiếp tục được hưởng phụ cấp khu vực không?

Thứ hai, công chức được hưởng phụ cấp trách nhiệm kế toán tại thanh tra tỉnh (trước sắp xếp), nhưng sau hợp nhất 2 thanh tra tỉnh công chức này được điều động về phòng nghiệp vụ, không còn làm kế toán nữa. “Như vậy, công chức trên có được tiếp tục bảo lưu phụ cấp trách nhiệm của kế toán không?”, ông Tâm hỏi.

Cùng thắc mắc trên, ông Thắng (công tác tại tỉnh Bình Thuận) cho biết, trước khi sáp nhập, ông là Bí thư Đoàn Thanh niên cấp xã, kiêm nhiệm công chức địa chính - xây dựng.

Lúc đó, ông Thắng được nhận mức phụ cấp 50% mức lương của chức danh kiêm nhiệm, phụ cấp chỉ huy đơn vị (chính trị viên phó), phụ cấp Đảng ủy viên cấp xã...

Sau khi sáp nhập, ông Thắng làm Phó Trưởng Ban Xây dựng đảng Đảng ủy xã (chưa tham gia cấp ủy mới). Ông Thắng đặt câu hỏi: “Trong trường hợp này, tôi có tiếp tục được nhận được các khoản phụ cấp trên không?”.

Về vấn đề trên, Bộ Nội vụ dẫn Khoản 4 Điều 11 Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 ngày 14/4/2025 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo giữ nguyên chế độ, chính sách tiền lương và phụ cấp chức vụ (nếu có) hiện hưởng của cán bộ, công chức, viên chức chịu ảnh hưởng của việc sắp xếp đơn vị hành chính mà vẫn tiếp tục công tác trong hệ thống chính trị trong thời gian 6 tháng kể từ khi có văn bản bố trí công tác. Sau thời gian này, việc hưởng lương và phụ cấp chức vụ sẽ thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật.

Từ đó, Ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ đã có nhiều công văn triển khai, hướng dẫn thực hiện chủ trương trên, cụ thể là công văn số 03/CV-BCĐ ngày 15/4/2025, số 11/CV-BCĐ ngày 4/6/2025 và số 16/CV-BCĐ ngày 9/8/2025.

Bộ Nội vụ đề nghị ông Tâm, ông Thắng nghiên cứu các nội dung hướng dẫn trên để thực hiện.

Theo Bộ Nội vụ, việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Vì vậy, Bộ đề nghị ông Tâm, ông Thắng liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh (Sở Nội vụ) để được giải đáp cụ thể.