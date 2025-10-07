Chi tiết cách tính phụ cấp cho cán bộ sau sáp nhập

Trước khi sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, ông Hưng kiêm nhiệm nhiều chức danh như: Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn Thanh niên, đảm nhiệm Chính trị viên Phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã...

Do đó, ông được hưởng 3 loại phụ cấp là: Phụ cấp trách nhiệm của cấp ủy viên cấp xã với hệ số 0,3; phụ cấp kiêm nhiệm chủ tịch hội đặc thù là Hội Cựu thanh niên Xung phong với hệ số 0,8; và phụ cấp thâm niên của Chính trị viên Phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

Ông Hưng hỏi: “Sau khi sáp nhập và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, tôi có được bảo lưu các loại phụ cấp trên không?”.

Cán bộ, công chức sau sắp xếp được bảo lưu nhiều loại phụ cấp trong 6 tháng (Ảnh minh họa: Tùng Nguyên).

Trả lời phản ánh của ông Hưng, Bộ Nội vụ cho biết: “Hiện phụ cấp đảng ủy viên được thực hiện theo Quy định 169-QĐ/TW ngày 24/6/2008 của Ban Bí thư về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên các cấp. Trong đó, tại Điều 2 và Khoản 1 Điều 3 Quy định 169 đã quy định mức phụ cấp và nguyên tắc phụ cấp”.

Theo Điều 2 Quy định 169, Uỷ viên ban chấp hành đảng bộ, chi bộ cấp xã và tương đương được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm hệ số 0,3 mức lương tối thiểu.

Khoản 1 Điều 3 Quy định 169 của Quy định này nêu rõ, nguyên tắc phụ cấp là cấp uỷ viên các cấp hằng tháng được hưởng phụ cấp trách nhiệm cấp uỷ viên; khi thôi tham gia cấp uỷ thì thôi hưởng phụ cấp.

Về bảo lưu tiền lương và phụ cấp, Bộ Nội vụ cho biết được quy định tại Nghị quyết số 76/2025/QH15 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025 và tại Điểm 1.1.4 và 1.2.4 Khoản 1 Mục V Quyết định số 759/QĐ-TTg ngày 14/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 9/8, Ban Chỉ đạo Chính phủ thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ (gọi tắt là Ban chỉ đạo) đã ban hành công văn số 03/CV-BCĐ ngày 15/4/2025, số 11/CV-BCĐ ngày 4/6/2025 và số 16/CV-BCĐ ngày 9/8/2025 hướng dẫn thực hiện (bảo lưu hoặc tiếp tục hưởng) phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7.

Trong công văn số 16/CV-BCĐ, Ban chỉ đạo đã nêu rõ các chế độ phụ cấp lương được áp dụng chính sách bảo lưu bao gồm: Phụ cấp chức vụ lãnh đạo; phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp kiêm nhiệm; phụ cấp khu vực; phụ cấp đặc biệt; phụ cấp thu hút; phụ cấp lưu động; phụ cấp độc hại, nguy hiểm; phụ cấp trách nhiệm công việc; phụ cấp phục vụ quốc phòng, an ninh; phụ cấp thâm niên nghề; phụ cấp trách nhiệm theo nghề; phụ cấp ưu đãi theo nghề; phụ cấp đặc thù áp dụng đối với lực lượng vũ trang; phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; phụ cấp công vụ; phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; phụ cấp trách nhiệm công tác bảo vệ chính trị nội bộ; phụ cấp kiêm nhiệm chức danh cấp xã.

Theo Bộ Nội vụ, việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức tại các tỉnh thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Vì vậy, Bộ Nội vụ đề nghị ông Hưng liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh (Sở Nội vụ) để được giải đáp cụ thể.