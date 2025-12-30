Rút ngắn thủ tục kỷ lục, đăng ký kinh doanh chỉ còn 3 giờ

Ngày 30/12, tỉnh Gia Lai đã công bố những kết quả trong công tác cải cách thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư năm 2025, tạo dựng một môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch và ổn định cho cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Võ Gia Nghĩa, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai, cho biết tỉnh đã rà soát 100% thủ tục hành chính và cắt giảm hơn 55% thời gian giải quyết trong năm 2025. Đây là một nỗ lực đáng ghi nhận, vượt xa mục tiêu Chính phủ đề ra.

Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, trao đổi tại buổi họp báo công bố kết quả cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh (Ảnh: Doãn Công).

Gia Lai đã cắt giảm thời gian giải quyết và chi phí tuân thủ đối với 1.713 thủ tục hành chính, với mức giảm bình quân đạt 55,15%, vượt 25,15% so với mục tiêu Chính phủ giao. Đây được đánh giá là một trong những kết quả nổi bật trên cả nước về cắt giảm thủ tục theo hướng thực chất.

Đáng chú ý, thời gian xử lý các thủ tục liên quan đến đầu tư, xây dựng, môi trường và phòng cháy, chữa cháy cũng được rút ngắn đáng kể.

Dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp giảm từ 242 ngày xuống còn 60 ngày; dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp giảm từ 145 ngày xuống còn 38 ngày; thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ 3 ngày còn 3 giờ.

Tỉnh cũng đã ban hành danh mục 100% thủ tục thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính, cho phép doanh nghiệp nộp hồ sơ tại bất kỳ địa phương nào trong tỉnh, giảm tối đa việc đi lại.

UBND tỉnh đã ủy quyền, trao quyền giải quyết 258 thủ tục hành chính cho các sở, ngành và phân cấp 36 thủ tục thuộc Sở Công Thương, 6 thủ tục thuộc Sở Nội vụ, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. Việc này giúp rút ngắn thời gian, nâng cao trách nhiệm và giảm tầng nấc trung gian.

Gia Lai đã tái cấu trúc quy trình liên thông đất đai - thuế, giảm đáng kể số lần người dân và doanh nghiệp phải bổ sung hồ sơ. Tỉnh cũng hoàn thành công bố danh mục 436 thủ tục có thành phần hồ sơ được thay thế bằng dữ liệu, giúp giảm tối đa giấy tờ và khối lượng hồ sơ phải nộp.

Trong năm 2025, Gia Lai nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tỉnh đã hoàn thành 1.088 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 1.122 dịch vụ công trực tuyến một phần, với tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 95,2% và hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 97,6%.

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai trao đổi tại buổi họp báo (Ảnh: Doãn Công).

Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp của tỉnh đạt 96,63 điểm, xếp thứ 2/34 tỉnh, thành phố, thuộc nhóm địa phương có điểm số xuất sắc.

Với những kết quả nổi bật này, Gia Lai khẳng định tinh thần chính quyền hành động, đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và hấp dẫn.

“Gia Lai cam kết tiếp tục cải cách mạnh mẽ hơn nữa, đem lại trải nghiệm hành chính thuận lợi, hiện đại, nhất quán cho người dân và nhà đầu tư”, ông Lâm Hải Giang nhấn mạnh.