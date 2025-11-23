Chủ tịch Nghệ An: "Văn bản không được trả đi, trả lại, không được chậm"

Ngày 22/11, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp chuyên đề tháng 11 để nghe và cho ý kiến về các báo cáo, dự thảo nghị quyết chuẩn bị trình kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh cuối năm, trong đó có báo cáo công tác cải cách hành chính.

Năm 2025 là năm đánh dấu bước ngoặt lớn khi cả nước chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tạo thay đổi căn bản trong tổ chức bộ máy và phương thức quản trị.

Công tác cải cách hành chính được tỉnh Nghệ An chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ theo tinh thần “chọn việc trọng tâm, hành động quyết liệt”, “nỗ lực lớn, quyết tâm cao”.

Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (Ảnh: Vĩnh Khang).

Đến nay, địa phương này đã hoàn thành 29/33 nhiệm vụ cải cách hành chính trong năm, đạt 87,9%. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh đã được cắt giảm, đơn giản hóa với mức giảm trung bình 35% thời gian và 17% chi phí.

Đến hết tháng 10, Nghệ An đã công bố 2.267 thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia và thiết lập quy trình điện tử và cấu hình dịch vụ công cho toàn bộ thủ tục này trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh.

Thời điểm này, địa bàn Nghệ An có 934 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 1.635 thủ tục hành chính một phần. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 70,32%; dịch vụ công trực tuyến toàn trình chiếm 40,64%; thanh toán trực tuyến đạt 83,26%.

Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã và Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh được kiện toàn, đi vào hoạt động đồng bộ, đáp ứng yêu cầu của chính quyền hai cấp.

Tuy nhiên, ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cho rằng quá trình triển khai công tác cải cách hành chính đang gặp nhiều khó khăn.

Theo ông, tại các Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã, cán bộ đang phải làm thay người dân do nhiều người dân chưa quen với thao tác trực tuyến để nộp hồ sơ. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính của cán bộ.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An tiếp nhận thủ tục hành chính của người dân (Ảnh: Hoàng Lam).

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBDN tỉnh Nghệ An yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong giải quyết thủ tục hành chính.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu làm rõ trách nhiệm của từng bộ phận, từng cán bộ phụ trách và lãnh đạo các đơn vị khi để xảy ra chậm trễ liên quan đến văn bản...

Chủ tịch tỉnh Nghệ An cho biết lãnh đạo tỉnh thống nhất quan điểm “Văn bản không được trả đi, trả lại, không được chậm”, những vấn đề chưa hợp lý phải được trao đổi, thống nhất ngay nhằm phục vụ mục tiêu phát triển chung.

Theo tân Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, việc đẩy mạnh cải cách hành chính không chỉ phục vụ tốt hơn người dân mà là cách tạo nền tảng thu hút doanh nghiệp, phát huy chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm bền vững và nâng cao đời sống người dân.

Ông Võ Trọng Hải vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 18/11. Trước đó, ông Hải là Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.