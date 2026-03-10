Rà soát toàn bộ hồ sơ thủ tục hành chính quá hạn xử lý

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản gửi lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường trên địa bàn về yêu cầu khẩn trương rà soát tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC).

Theo báo cáo rà soát trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (tính đến ngày 4/3), toàn tỉnh hiện có 1.505 hồ sơ TTHC đang ở trạng thái “xử lý quá hạn”.

Người dân được hỗ trợ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công ở một xã tại Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Trước tình hình này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tập trung kiểm tra, rà soát toàn bộ các hồ sơ đã được ghi nhận quá hạn; đồng thời làm rõ nguyên nhân. Kết quả thực hiện phải được hoàn thành trước ngày 12/3.

Bên cạnh đó, các đơn vị được giao nhiệm vụ thường xuyên rà soát hồ sơ TTHC đã tiếp nhận, bảo đảm việc giải quyết đúng theo thời hạn quy định cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Trong trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ TTHC (liên quan đến quy định, hệ thống, kỹ thuật, tài khoản…), các đơn vị phải kịp thời thông tin đến đầu mối của các bộ, ngành trung ương hoặc sở, ngành quản lý lĩnh vực để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp các đơn vị có liên quan rà soát, hỗ trợ kỹ thuật đối với các hồ sơ TTHC đã được tiếp nhận, giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh; bảo đảm việc đồng bộ đúng trạng thái hồ sơ theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi tiến độ triển khai nhiệm vụ của các đơn vị, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh đây là một số nhiệm vụ quan trọng nhằm cải thiện tiến độ giải quyết hồ sơ TTHC của tỉnh và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công trực tuyến theo Bộ chỉ số 766.