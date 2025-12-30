Miễn phí hàng loạt thủ tục hành chính trực tuyến

Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành nghị quyết quy định mức thu phí, lệ phí "0 đồng" đối với các thủ tục hành chính được thực hiện thông qua dịch vụ công trực tuyến.

Chính sách này nhằm khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng các nền tảng số, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử.

Các tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn thành phố, thuộc diện phải nộp phí, lệ phí theo quy định, sẽ được hưởng chính sách miễn giảm này.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ hoặc được phân cấp, ủy quyền thu phí, lệ phí cũng là đối tượng thực hiện nghị quyết.

Nhiều loại phí, lệ phí “0 đồng” được áp dụng trên địa bàn Đà Nẵng khi làm thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến (Ảnh: Công Bính).

Các loại phí, lệ phí được áp dụng mức "0 đồng", gồm: Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống đối với hoạt động bình tuyển, công nhận do cơ quan địa phương thực hiện; đăng ký kinh doanh đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; cấp giấy phép xây dựng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất và hộ tịch.

Đối với các xã trên địa bàn thành phố, phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hồ sơ cấp giấy chứng nhận lần đầu cũng được áp dụng mức "0 đồng", trừ trường hợp hồ sơ cấp giấy chứng nhận lần đầu cho các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất.

Ngoài ra, phí đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đối với hồ sơ đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp, đã đăng ký thế chấp trước đó cũng thuộc diện miễn thu.

Chính sách này được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số tại Đà Nẵng.