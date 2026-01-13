Thủ tục công nhận sĩ quan quân đội nghỉ hưu mắc bệnh hiểm nghèo từ năm 2026

Quyết định số 132 của Bộ Quốc phòng nêu rõ quy trình liên quan đến thủ tục hành chính công nhận sĩ quan quân đội nghỉ hưu mắc bệnh hiểm nghèo.

Đầu tiên, sĩ quan quân đội nghỉ hưu hoặc thân nhân nộp hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 5 Nghị định số 343 cho UBND cấp xã (nơi thường trú).

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Quyết định số 132 về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực chính sách thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng (Ảnh minh họa: Tiến Tuấn).

Trường hợp cơ quan tiếp nhận hồ sơ khai thác được các giấy tờ trong thành phần hồ sơ (trừ đơn đề nghị giám định y khoa) trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin có liên quan thì sĩ quan quân đội nghỉ hưu không phải nộp các giấy tờ nêu trên.

Tiếp đó, UBND cấp xã trong thời gian 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ theo quy định có trách nhiệm tổng hợp, đề nghị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội hoặc Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh.

Khi có quyết định của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội hoặc Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh, về việc hưởng chế độ hỗ trợ hằng quý đối với sĩ quan quân đội nghỉ hưu mắc bệnh hiểm nghèo, UBND cấp xã tiếp nhận, quản lý và thực hiện hỗ trợ theo quy định bằng hình thức trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua tài khoản cá nhân.

Sau đó, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội hoặc Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh trong thời gian 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ do UBND cấp xã chuyển đến, có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, đối chiếu với danh mục bệnh hiểm nghèo do cấp có thẩm quyền ban hành.

Trường hợp đủ điều kiện thì các đơn vị cấp giấy giới thiệu, đề nghị Hội đồng giám định y khoa theo quy định của Bộ Quốc phòng kèm theo bản sao hồ sơ để khám giám định. Trường hợp không đủ điều kiện, các đơn vị trả lời UBND cấp xã nơi đề nghị và đối tượng bằng văn bản.

Căn cứ kết quả giám định của Hội đồng giám định y khoa, nếu kết luận mắc bệnh hiểm nghèo, trong thời gian 3 ngày làm việc, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội hoặc Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành quyết định về việc hưởng chế độ hỗ trợ hằng quý đối với sĩ quan quân đội nghỉ hưu mắc bệnh hiểm nghèo.

Trường hợp kết luận không mắc bệnh hiểm nghèo thì các đơn vị có thẩm quyền trả lời UBND cấp xã nơi đề nghị và đối tượng bằng văn bản.

Cuối cùng, Hội đồng giám định y khoa trong 30 ngày làm việc có trách nhiệm tổ chức khám giám định bệnh hiểm nghèo theo quy định; kết luận, gửi biên bản giám định y khoa về Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội hoặc Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh nơi đề nghị.