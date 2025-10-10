Đề xuất nâng mạnh chế độ cho sĩ quan nghỉ hưu

Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo Nghị định về 4 chế độ mới dành cho sĩ quan Quân đội nghỉ hưu, trong đó nổi bật là đề xuất tăng gấp đôi mức hỗ trợ cho người mắc bệnh hiểm nghèo, cùng nhiều điều chỉnh đáng chú ý liên quan đến chế độ an điều dưỡng và hỗ trợ tang lễ.

Khắc phục bất cập sau hơn 10 năm

Theo dự thảo Tờ trình của Bộ Quốc phòng, các chế độ này hiện được thực hiện theo Thông tư 158/2011/TT-BQP. Tuy nhiên, sau hơn 13 năm, nhiều nội dung quy định không còn phù hợp. Số lượng sĩ quan nghỉ hưu ngày càng tăng, trong khi phiếu mời an điều dưỡng vẫn giữ nguyên ở mức 7.050 phiếu/năm, khiến nhiều người chưa từng được tham gia. Mức hỗ trợ cho sĩ quan mắc bệnh hiểm nghèo hiện cũng chỉ bằng 1 tháng lương cơ sở mỗi quý, chưa đủ giúp cựu sĩ quan khắc phục khó khăn trong điều trị.

"Điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước đã thay đổi đáng kể. Mức lương cơ sở đã được điều chỉnh 7 lần kể từ năm 2011 nhưng các chính sách cho sĩ quan nghỉ hưu vẫn giữ nguyên, phần nào gây tâm tư", Tờ trình nêu.

Tăng mức hỗ trợ nhằm khắc phục bất cập sau hơn 10 năm (Ảnh minh họa: QĐND).

Tăng mức hỗ trợ, mở rộng đối tượng thụ hưởng

Dự thảo Nghị định gồm 8 điều, quy định rõ 4 chế độ đối với sĩ quan quân đội nghỉ hưu.

Trong đó, mức hỗ trợ cho người mắc bệnh hiểm nghèo sẽ được nâng từ 1 tháng lên 2 tháng lương cơ sở mỗi quý - mức tăng gấp đôi so với quy định hiện hành. Bộ Quốc phòng lý giải, đây là chính sách mang tính nhân văn, giúp sĩ quan nghỉ hưu mắc bệnh hiểm nghèo có thêm điều kiện điều trị, ổn định cuộc sống.

Về chế độ an điều dưỡng, dự thảo quy định mỗi năm một lần, sĩ quan nghỉ hưu được hỗ trợ tiền an điều dưỡng tương đương với sĩ quan đang công tác cùng cấp bậc. Ngoài ra, sĩ quan cấp tướng sẽ được mời đi an điều dưỡng hằng năm, các cấp tá và úy được mời theo chu kỳ hai năm một lần. Khi đi nghỉ tại các Đoàn an điều dưỡng của quân đội, sĩ quan được bảo đảm nơi nghỉ, chăm sóc sức khỏe và được thanh toán tiền tàu xe.

UBND cấp xã có trách nhiệm rà soát, lập danh sách sĩ quan nghỉ hưu trên địa bàn gửi Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh để chi trả kinh phí an điều dưỡng. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp, qua bưu điện hoặc trên môi trường điện tử, tạo thuận lợi cho người thụ hưởng.

Hỗ trợ tang lễ theo tiêu chuẩn cao hơn

Đối với chế độ hỗ trợ tang lễ, dự thảo Nghị định quy định sĩ quan nghỉ hưu khi từ trần sẽ được hỗ trợ tổ chức lễ tang, xây mộ và các chi phí khác theo mức tương đương lễ tang cấp nhà nước hoặc lễ tang cấp cao, thay vì mức hỗ trợ chỉ từ 3 đến 7 triệu đồng như trước đây.

Theo Bộ Quốc phòng, quy định mới sẽ bảo đảm sự tôn trọng và ghi nhận đóng góp của các thế hệ sĩ quan trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đồng thời thống nhất với quy định chung của nhà nước về lễ tang cán bộ cấp cao.

Ngoài ra, dự thảo cũng duy trì chế độ thông tin, giúp sĩ quan nghỉ hưu thường xuyên được cập nhật chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tình hình quốc phòng - an ninh và hoạt động của quân đội. Thông tin sẽ được cung cấp bằng nhiều hình thức, từ tài liệu in ấn đến phương tiện điện tử.

Theo Bộ Quốc phòng, hiện cả nước có khoảng 280.000 sĩ quan quân đội nghỉ hưu. Việc ban hành Nghị định mới không chỉ giúp khắc phục những bất cập tồn tại hơn một thập kỷ, mà còn thể hiện sự quan tâm, tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và quân đội đối với những người đã cống hiến cả đời cho sự nghiệp quốc phòng.

Các chính sách mới khi được thực thi sẽ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho sĩ quan nghỉ hưu, củng cố niềm tin và tình cảm gắn bó giữa các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, đúng như tinh thần của Chỉ thị 30-CT/TW: "Chăm sóc tốt cán bộ quân đội về hưu là chăm lo cho hậu phương của quân đội, là giữ gìn truyền thống đạo lý và sức mạnh của quân đội nhân dân Việt Nam".